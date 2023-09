Officiel : les deux duos de pilotes BMW sont fixés

En engageant l'ancien champion du monde Toprak Razgatlioglu pour 2024 et 2025, le directeur de BMW-Motorsport Marc Bongers a réussi un coup de maître, mais le Néerlandais s'est aussi mis dans le pétrin.

En effet, Michael van der Mark et Garrett Gerloff avaient déjà signé un contrat pour 2024 et lorsque Loris Baz et Scott Redding ont retiré leur option, cinq pilotes se sont soudainement retrouvés sous contrat pour seulement quatre machines d'usine.

Depuis le 5 septembre, les lecteurs réguliers de SPEEDWEEK.com savent comment BMW se positionne pour la saison prochaine et que Baz passe à travers la rouille. Le constructeur allemand vient d'annoncer sa séparation avec le Français.

"Je tiens à remercier Loris Baz pour notre collaboration", a fait savoir Dr. Markus Schramm, le directeur de BMW Motorrad. "Il quittera le projet World Superbike à la fin de la saison actuelle. Après deux saisons passées au sein de l'équipe Bonovo action BMW, nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir".

Dans le même communiqué de presse, Schramm a confirmé la composition des équipes de l'année prochaine. Redding passe de ROKiT BMW Motorrad à Bonovo action où il sera le voisin de box de Gerloff.

Chez ROKiT, van der Mark et le nouveau venu Toprak Razgatlioglu, qui vient de Yamaha, seront au volant.

Les deux équipes d'intervention seront traitées de manière identique en termes de matériel et d'assistance technique de la part du département de développement de BMW, afin de garantir l'égalité des chances entre les quatre pilotes d'usine.

"Quatre puissants pilotes d'usine BMW dans nos deux puissantes équipes BMW - avec cette nouvelle répartition, nous abordons la saison WorldSBK 2024 dans une excellente position", déclare avec conviction le Dr. "Scott Redding est un pilote très fort et nous apprécions qu'il reste dans notre projet BMW Motorrad World Superbike pour apporter ses forces à Bonovo action. Son expérience, sa vitesse et surtout ses compétences seront des éléments importants pour optimiser nos objectifs communs avec Garrett Gerloff et toute l'équipe".

Le patron de BMW poursuit : "Grâce à notre nouvelle recrue Toprak Razgatlioglu, nous avons la possibilité d'optimiser la répartition de nos pilotes d'usine entre nos deux équipes d'intervention. Avec Michael van der Mark au sein de l'équipe ROKiT BMW Motorrad WorldSBK, nous disposons d'une équipe idéale pour l'ensemble du projet. Les deux équipes utilisent le feedback des pilotes en étroite collaboration avec nos ingénieurs pour continuer à améliorer la moto ensemble. De plus, nous pensons que le fait d'avoir deux équipes fortes, composées de pilotes de haut niveau, augmentera encore un peu plus la pression de la concurrence interne. Cela contribuera également à améliorer la performance globale. Nous sommes convaincus que cette nouvelle répartition des équipes de pilotes est une étape supplémentaire importante pour que notre projet se rapproche de l'excellence".