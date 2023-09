Ufficiale: le due coppie di piloti della BMW sono state fissate

Dopo mesi di discussioni, sono stati decisi i quattro piloti BMW per il Campionato Mondiale Superbike 2024 e anche le squadre in cui partiranno. Il capo della BMW, Dr. Schramm, è convinto che questo sia un passo avanti.

Il direttore di BMW Motorsport Marc Bongers ha compiuto un capolavoro ingaggiando l'ex campione del mondo Toprak Razgatlioglu per il 2024 e il 2025, ma l'olandese si è anche messo nei guai.

Infatti, Michael van der Mark e Garrett Gerloff avevano già un contratto per il 2024, e quando Loris Baz e Scott Redding hanno ritirato la loro opzione, improvvisamente cinque piloti erano sotto contratto per sole quattro moto ufficiali.

Dal 5 settembre, i lettori abituali di SPEEDWEEK.com sanno come BMW si sta organizzando per la prossima stagione e che Baz sta cadendo nella ruggine. La casa tedesca ha appena annunciato la sua separazione dal francese.

"Vorrei ringraziare Loris Baz per la nostra collaborazione", ha annunciato il dottor Markus Schramm, responsabile di BMW Motorrad. "Lascerà il progetto World Superbike al termine della stagione in corso. Dopo due stagioni in cui ha gareggiato per il team Bonovo action BMW, gli auguriamo il meglio per il futuro".

Nello stesso comunicato stampa, Schramm ha confermato la formazione delle squadre per il prossimo anno. Redding passa da ROKiT BMW Motorrad a Bonovo action, dove sarà il vicino di box di Gerloff.

In ROKiT correranno van der Mark e il nuovo arrivato Toprak Razgatlioglu, proveniente dalla Yamaha.

Entrambe le squadre saranno trattate in modo identico in termini di materiale e di supporto tecnico da parte del reparto sviluppo BMW, al fine di avere pari opportunità tra i quattro piloti ufficiali.

"Quattro forti piloti BMW nei nostri due forti team BMW - con questa nuova divisione entriamo nella stagione 2024 del WorldSBK in una posizione eccellente", è convinto il dottor Schramm. "Scott Redding è un pilota forte e apprezziamo il fatto che rimarrà nel nostro progetto BMW Motorrad World Superbike per portare i suoi punti di forza nell'azione Bonovo. La sua esperienza, la sua velocità e soprattutto la sua abilità saranno una parte importante per ottimizzare i nostri obiettivi comuni insieme a Garrett Gerloff e a tutta la squadra."

Il capo della BMW ha continuato: "Con il nuovo acquisto Toprak Razgatlioglu, abbiamo l'opportunità di assegnare in modo ottimale i nostri piloti ufficiali ai nostri due team operativi. Insieme a Michael van der Mark nel ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, abbiamo un organico ideale per l'intero progetto. Entrambi i team utilizzano il feedback dei piloti in stretto scambio con i nostri ingegneri per migliorare ulteriormente la moto insieme. Riteniamo inoltre che il fatto di avere due squadre forti con piloti di alto livello aumenti ulteriormente la pressione competitiva interna. Questo contribuisce anche ad aumentare le prestazioni complessive. Siamo convinti che questa nuova divisione piloti-squadre sia un ulteriore passo importante per raggiungere il top con il nostro progetto".