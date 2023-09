Oficial: As duas duplas de pilotos da BMW estão definidas

O Diretor da BMW Motorsport, Marc Bongers, conseguiu uma obra-prima ao assinar com o antigo Campeão do Mundo Toprak Razgatlioglu para 2024 e 2025, mas o holandês também se meteu em sarilhos.

Michael van der Mark e Garrett Gerloff já tinham um contrato para 2024 e, quando Loris Baz e Scott Redding retiraram a sua opção, de repente cinco pilotos estavam sob contrato para apenas quatro máquinas de fábrica.

Desde 5 de setembro, os leitores regulares da SPEEDWEEK.com sabem como a BMW se está a preparar para a próxima época e que Baz está a cair na ferrugem. O construtor alemão acaba de anunciar a sua separação do francês.

"Gostaria de agradecer a Loris Baz pela nossa colaboração", anunciou o Dr. Markus Schramm, diretor da BMW Motorrad. "Ele vai deixar o projeto World Superbike após o final da presente temporada. Depois de duas épocas a competir pela equipa Bonovo action BMW, desejamos-lhe tudo de bom para o futuro."

No mesmo comunicado de imprensa, Schramm confirmou as formações das equipas do próximo ano. Redding passa da ROKiT BMW Motorrad para a Bonovo action, onde será o vizinho de box de Gerloff.

Na ROKiT, van der Mark e o recém-chegado Toprak Razgatlioglu, que vem da Yamaha, irão correr.

Ambas as equipas de entrada serão tratadas de forma idêntica em termos de material e apoio técnico do departamento de desenvolvimento da BMW, de forma a ter oportunidades iguais entre os quatro pilotos de fábrica.

"Quatro fortes pilotos de fábrica da BMW nas nossas duas fortes equipas BMW - com esta nova divisão, vamos para a época de 2024 do WorldSBK numa excelente posição", está convencido o Dr. Schramm. "Scott Redding é um piloto forte e agradecemos que ele permaneça com o nosso projeto BMW Motorrad World Superbike para trazer os seus pontos fortes para a ação da Bonovo. A sua experiência, velocidade e, mais importante, a sua habilidade serão uma parte importante da otimização dos nossos objectivos comuns, juntamente com Garrett Gerloff e toda a equipa."

O patrão da BMW continuou: "Com a nossa nova adição Toprak Razgatlioglu, temos a oportunidade de alocar de forma optimizada os nossos pilotos de fábrica às nossas duas equipas operacionais. Juntamente com Michael van der Mark na equipa ROKiT BMW Motorrad WorldSBK, temos o pessoal ideal para o projeto global. Ambas as equipas utilizam o feedback dos pilotos em estreita colaboração com os nossos engenheiros para melhorar a moto em conjunto. Também pensamos que o facto de termos duas equipas fortes com pilotos de topo aumenta um pouco mais a pressão competitiva interna. Isto também ajuda a aumentar o desempenho global. Estamos convencidos de que esta nova divisão entre pilotos e equipas é mais um passo importante para chegar ao topo com o nosso projeto."