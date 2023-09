Rinaldi sobre el tiempo en Ducati: "La presión para rendir era enorme

Cinco podios y sólo un sexto puesto después de Imola a mediados de julio no fueron suficientes para que el equipo Aruba y Ducati ofrecieran a Michael Rinaldi un puesto más allá de la temporada 2023. El piloto de 27 años tiene que ceder su puesto al líder del Campeonato del Mundo de Supersport, Nicolo Bulega, pero cuenta con dos atractivas opciones para 2024: Rinaldi encabeza la lista de deseos del equipo oficial Honda en caso de que Iker Lecuona sea relegado al Campeonato del Mundo de MotoGP. Y en Motocorsa podría seguir formando parte de la familia Ducati. Su dirección también ha hecho contactos en la categoría de Moto2.

En Magny-Cours, vimos a Rinaldi rodar libre por fin, en la primera carrera convenció con un 2º puesto detrás de Toprak Razgatlioglu (Yamaha). En la carrera de la Superpole tuvo opciones de victoria, pero fue derribado por su compañero de equipo Álvaro Bautista. En la segunda carrera principal, el italiano se retiró por problemas de frenos.

"Disfruto con la situación actual y pilotando mi Ducati", ha declarado el séptimo clasificado del Campeonato del Mundo antes de las carreras del próximo fin de semana en Aragón. "Cada vez que me suba a ella será una vez menos. Los tres años en el equipo oficial Ducati fueron un periodo muy importante en mi vida como italiano. Por eso intento recoger todas las impresiones posibles y no pienso en contratos. Quizá debería haberlo hecho antes, pero siempre quise demostrar mi velocidad y por eso cometí errores. Ahora no tengo nada que perder y puedo disfrutar por ello. Si gano otra carrera, sería estupendo. Si quedo segundo, tampoco pasa nada. Antes no era así. Porque cuando llevas estos colores, tienes que rendir".

Ducati es el fabricante más laureado en el Campeonato del Mundo de Superbikes, creado en 1988, aunque no ha ganado ningún título de pilotos entre 2011 (Carlos Checa) y Álvaro Bautista (2022). La presión sobre los pilotos es correspondientemente grande. Sobre todo cuando un italiano tiene contrato.

"No es culpa de Ducati", subraya Rinaldi en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Frenar tarde y fuerte, además de ir rápido, es una habilidad. Rendir bajo presión es otra. Tienes que tenerlas cuando llegas a este nivel. Hasta hace tres años no pensaba en estas cosas, pilotaba con una sonrisa en la cara y lo hacía lo mejor que podía. Entonces tuve que enfrentarme a la realidad y mejorar esta habilidad en particular. Si no puedes hacerlo en poco tiempo, entonces estás fuera. Porque entonces cometes errores. Siempre di lo mejor de mí, pero fue mi error no haber podido manejar mejor esa situación. Pero así son las cosas cuando conduces en un equipo de fábrica y tienes que ganar".