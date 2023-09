Rinaldi sur la période Ducati : "La pression de la performance était énorme

Cinq places sur le podium et seulement la 6e place au championnat du monde après Imola à la mi-juillet, c'était trop peu pour le team Aruba et Ducati pour offrir un emploi à Michael Rinaldi au-delà de la saison 2023. Le pilote de 27 ans doit laisser sa place au leader du championnat du monde Supersport Nicolo Bulega, mais il a deux options intéressantes pour 2024 : Au sein de l'équipe d'usine Honda, Rinaldi est en tête de liste des souhaits au cas où Iker Lecuona serait transféré au championnat du monde MotoGP. Et chez Motocorsa, il pourrait rester dans la famille Ducati. Son management a également noué des contacts dans la catégorie Moto2.

A Magny-Cours, nous avons vu Rinaldi se libérer et, lors de la première course, il a convaincu en terminant deuxième derrière Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Lors de la course Superpole, il avait des chances de gagner, mais il a été abattu par son coéquipier Alvaro Bautista. Lors de la deuxième course principale, l'Italien a abandonné en raison de problèmes de freinage.

"J'apprécie la situation actuelle et le pilotage de ma Ducati", a raconté le septième du championnat du monde avant les courses d'Aragon du week-end prochain. "Chaque fois que je la conduirai, ce sera une fois de moins. En tant qu'Italien, les trois années passées au sein de l'équipe d'usine Ducati ont été une période très importante de ma vie. C'est pourquoi j'essaie de recueillir le plus d'impressions possible et je ne pense pas aux contrats. J'aurais peut-être dû m'y prendre plus tôt, mais j'ai toujours voulu démontrer ma vitesse - et j'ai donc fait des erreurs. Maintenant, je n'ai plus rien à perdre et je peux donc en profiter. Si je gagne une autre course, ce sera formidable. Si je termine deuxième, c'est bien aussi. Ce n'était pas le cas avant. Parce que quand on porte ces couleurs, on doit être performant".

Ducati est le constructeur le plus performant dans le championnat du monde Superbike établi en 1988, bien qu'aucun titre pilote n'ait été remporté entre 2011 (Carlos Checa) et Alvaro Bautista (2022). La pression qui pèse sur les pilotes est donc d'autant plus grande. Surtout lorsqu'un Italien est sous contrat.

"Ce n'est pas la faute de Ducati", a souligné Rinaldi lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Freiner tard et fort et rouler vite est une compétence. Être performant sous pression en est une autre. C'est ce que tu dois avoir si tu veux atteindre ce niveau. Jusqu'à il y a trois ans, je ne pensais pas à ce genre de choses, je roulais le sourire aux lèvres et je donnais le meilleur de moi-même. Ensuite, j'ai dû faire face à cette réalité et améliorer cette capacité particulière. Si tu n'y arrives pas en peu de temps, tu es éliminé. Car alors, tu fais des erreurs. J'ai toujours fait de mon mieux, mais c'est de ma faute si je n'ai pas pu mieux gérer cette situation. Mais c'est comme ça quand tu roules dans une équipe d'usine et que tu dois gagner".