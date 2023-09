Rinaldi sul tempo della Ducati: la pressione per la prestazione era enorme

Cinque podi e solo un sesto posto dopo Imola a metà luglio non sono bastati al team Aruba e alla Ducati per offrire a Michael Rinaldi un lavoro oltre la stagione 2023. Il 27enne deve cedere il posto al leader del campionato mondiale Supersport Nicolo Bulega, ma ha due opzioni interessanti per il 2024: Rinaldi è in cima alla lista dei desideri del team ufficiale Honda nel caso in cui Iker Lecuona venga retrocesso nel Campionato del Mondo MotoGP. E in Motocorsa potrebbe rimanere nella famiglia Ducati. Il suo management ha preso contatti anche nella classe Moto2.

A Magny-Cours, abbiamo visto Rinaldi guidare finalmente libero, nella prima gara ha convinto con il 2° posto dietro Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Nella Superpole ha avuto la possibilità di vincere, ma è stato abbattuto dal compagno di squadra Alvaro Bautista. Nella seconda gara principale, l'italiano si è ritirato per problemi ai freni.

"Mi piace la situazione attuale e guidare la mia Ducati", ha detto il settimo pilota del Campionato del Mondo in vista delle gare del prossimo fine settimana ad Aragon. "Ogni volta che salgo in sella sarà una volta in meno. I tre anni nel team Ducati sono stati un periodo molto importante nella mia vita di italiano. Per questo cerco di raccogliere il maggior numero di impressioni possibili e non penso ai contratti. Forse avrei dovuto farlo prima, ma ho sempre voluto dimostrare la mia velocità e per questo ho commesso degli errori. Ora non ho nulla da perdere e posso godermela. Se dovessi vincere un'altra gara, sarebbe fantastico. Se arrivo secondo, va bene lo stesso. Prima non era così. Perché quando indossi questi colori, devi essere performante".

La Ducati è il costruttore di maggior successo nel Campionato Mondiale Superbike, istituito nel 1988, anche se tra il 2011 (Carlos Checa) e Alvaro Bautista (2022) non è stato vinto alcun titolo piloti. La pressione sui piloti è di conseguenza grande. Soprattutto quando un italiano è sotto contratto.

"Non è colpa della Ducati", ha sottolineato Rinaldi in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Frenare tardi e forte, così come andare veloci, è un'abilità. E la prestazione sotto pressione è un'altra. Queste doti si devono possedere quando si raggiunge questo livello. Fino a tre anni fa non pensavo a queste cose, guidavo con il sorriso sulle labbra e facevo del mio meglio. Poi ho dovuto affrontare la realtà e migliorare questa particolare abilità. Se non riesci a farlo in poco tempo, allora sei fuori. Perché poi fai degli errori. Ho sempre dato il massimo, ma è stato un mio errore non aver saputo gestire meglio la situazione. Ma è così che funziona quando guidi in un team ufficiale e devi vincere".