Rinaldi sobre o tempo da Ducati: a pressão para atingir o objetivo era enorme

Michael Rinaldi sabe desde meados de julho que vai perder o seu lugar na equipa de fábrica da Ducati após esta temporada do Campeonato do Mundo de Superbike. O italiano diz que agora é livre de voltar a andar de mota.

Cinco pódios e apenas um sexto lugar depois de Imola, em meados de julho, não foram suficientes para a equipa de Aruba e a Ducati oferecerem a Michael Rinaldi um emprego para além da época de 2023. O piloto de 27 anos tem de ceder o seu lugar ao líder do Campeonato do Mundo de Supersport, Nicolo Bulega, mas tem duas opções atractivas para 2024: Rinaldi está no topo da lista de desejos da equipa de fábrica da Honda , caso Iker Lecuona seja relegado para o Campeonato do Mundo de MotoGP. E na Motocorsa ele poderia continuar a fazer parte da família Ducati. A sua direção também fez contactos na classe Moto2.

Em Magny-Cours, vimos finalmente Rinaldi a rodar livremente, na primeira corrida ele convenceu com o 2º lugar atrás de Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Na corrida de Superpole teve oportunidades de vencer, mas foi abatido pelo colega de equipa Alvaro Bautista. Na segunda corrida principal, o italiano retirou-se devido a problemas de travões.

"Gosto da situação atual e de pilotar a minha Ducati," disse o sétimo classificado do Campeonato do Mundo antes das corridas do próximo fim de semana em Aragão. "Cada vez que ando com ela, é menos uma vez. Os três anos na equipa de fábrica da Ducati foram um período muito importante na minha vida como italiano. É por isso que tento recolher o máximo de impressões possível e não penso em contratos. Talvez o devesse ter feito mais cedo, mas sempre quis provar a minha velocidade - e foi por isso que cometi erros. Agora não tenho nada a perder e posso divertir-me com isso. Se ganhar outra corrida, seria ótimo. Se ficar em segundo, também não há problema. Antes não era assim. Porque quando usamos estas cores, temos de ter um bom desempenho."

A Ducati é o fabricante mais bem-sucedido no Campeonato Mundial de Superbike, criado em 1988, embora nenhum título de piloto tenha sido conquistado entre 2011 (Carlos Checa) e Alvaro Bautista (2022). A pressão sobre os pilotos é correspondentemente grande. Especialmente quando um italiano está sob contrato.

"A culpa não é da Ducati", sublinhou Rinaldi numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Travar tarde e com força, bem como andar depressa, é uma habilidade. Ter um desempenho sob pressão é outra. É preciso tê-las quando se chega a este nível. Até há três anos, não pensava nestas coisas, andava com um sorriso na cara e dava o meu melhor. Depois tive de enfrentar esta realidade e melhorar esta competência específica. Se não conseguirmos fazer isso num curto espaço de tempo, estamos fora. Porque depois cometemos erros. Dei sempre o meu melhor, mas o erro foi meu por não ter conseguido lidar melhor com a situação. Mas é assim que acontece quando se conduz numa equipa de fábrica e se tem de ganhar."