Dominique Aegerter (Yamaha): El hombro todavía duele

Tras su caída en Magny-Cours, Dominique Aegerter no estará completamente en forma para la cita del Campeonato del Mundo de Superbike 2023 en MotorLand Aragón. No obstante, el piloto de Yamaha se ha propuesto convertirse en el mejor privado.

En la segunda carrera en Magny-Cours, Dominique Aegerter fue golpeado bruscamente por el piloto de BMW Scott Redding. El accidente provocó el abandono de la carrera. En la reanudación, la plaza del piloto suizo quedó vacía, y dos semanas después sigue sintiendo las consecuencias.



"Tardé unos días en recuperarme. Sin embargo, todavía siento un poco el hombro y el codo", reveló Aegerter. "Pero pude empezar a entrenar de nuevo y me siento bien preparado para la próxima manga en Aragón y también para la próxima carrera en Portimão dentro de una semana".

El piloto de 32 años conoce el MotorLand Aragón como la palma de su mano desde hace muchos años de GP y también desde hace dos años en el Campeonato del Mundo de Supersport (una victoria y dos segundos puestos en cuatro carreras). Con su Yamaha R1, sin embargo, será su debut el próximo fin de semana.



"Tengo que admitir que Aragón no es uno de mis favoritos. No obstante, estoy deseando que llegue el próximo fin de semana porque será mi debut con la Superbike", subraya el bicampeón del mundo de SSP. "La pista en sí es muy especial e interesante, salpicada de muchas secciones clave como el paso del Sacacorchos y las numerosas secciones de subida y bajada. Y después de la chicane hay una recta muy larga que termina en la incomparable curva de meta. Aparte de eso, estaría bien que volviéramos a tener un tiempo agradable de finales de verano, aunque no tan caluroso como en Magny-Cours. Desde el punto de vista deportivo, espero tener un buen fin de semana, con unos 10 primeros puestos constantes y, con suerte, uno o dos momentos estelares".

Aegerter siente que la presión competitiva ha aumentado en el amplio mediocampo.



"Ha pasado mucho tiempo desde que fui el mejor piloto del equipo Indepedent y definitivamente quiero volver a serlo. Ese será sin duda un objetivo para este fin de semana", reflexionó Aegerter. "Pero no será fácil, porque Petrucci ha mejorado mucho y Bassani siempre está en la pelea en las carreras. Garrett Gerloff también es una fuerza a tener en cuenta desde Magny-Cours".