Dominique Aegerter (Yamaha) : L'épaule est encore douloureuse

Lors de la deuxième course à Magny-Cours, Dominique Aegerter a été brutalement éjecté de sa moto par le pilote BMW Scott Redding. L'accident a entraîné l'interruption de la course, au restart la place du Suisse est restée vide - il en ressent encore les conséquences deux semaines plus tard.



"J'ai eu besoin de quelques jours pour récupérer. Cependant, je ressens encore un peu mon épaule et mon coude", a révélé Aegerter. "Mais j'ai pu reprendre l'entraînement et je me sens bien préparé pour la tâche à venir en Aragón et aussi pour la prochaine course à Portimão dans une semaine".

Le pilote de 32 ans connaît le MotorLand Aragón comme sa poche pour y avoir passé de nombreuses années en GP, mais aussi deux ans en championnat du monde Supersport (une victoire et deux deuxièmes places en quatre courses). Avec sa Yamaha R1, il fera toutefois ses débuts le week-end prochain.



"Je dois admettre qu'Aragón ne fait pas partie de mes favoris. Néanmoins, j'attends avec impatience le week-end à venir, car ce sera ma première en Superbike", a souligné le double champion du monde SSP. "Le circuit en lui-même est très spécial et intéressant, truffé de passages clés comme le passage du Corkscrew et les nombreuses sections en montée et en descente. Et après la chicane, il y a une très longue ligne droite qui se termine par l'incomparable virage d'arrivée. En dehors de cela, ce serait bien d'avoir à nouveau un temps magnifique de fin d'été, même s'il ne fait pas aussi chaud qu'à Magny-Cours. D'un point de vue sportif, j'espère passer un bon week-end avec des places constantes dans le top 10 et, je l'espère, l'un ou l'autre moment fort".

Aegerter sent que la pression de la concurrence s'est accrue dans le large milieu du peloton.



"Cela fait longtemps que je n'ai pas été le meilleur pilote de l'Indepedent Team, et je veux absolument le redevenir. Ce sera définitivement un objectif pour ce week-end", a déclaré Aegerter. "Mais ce ne sera pas une partie de plaisir, car Petrucci a beaucoup progressé et Bassani est toujours présent dans les courses. Garrett Gerloff est lui aussi une puissance avec laquelle il faudra compter depuis Magny-Cours".