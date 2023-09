Dominique Aegerter (Yamaha): La spalla fa ancora male

Dopo la caduta a Magny-Cours, Dominique Aegerter non sarà completamente in forma per l'incontro del Campionato Mondiale Superbike 2023 a MotorLand Aragón. Tuttavia, il pilota della Yamaha punta a diventare il miglior pilota privato.

Nella seconda gara di Magny-Cours, Dominique Aegerter è stato bruscamente buttato giù dalla sua moto dal pilota BMW Scott Redding. L'incidente ha portato all'abbandono della gara, e alla ripartenza il posto dello svizzero è rimasto vuoto - e due settimane dopo ne sente ancora le conseguenze.



"Mi ci sono voluti alcuni giorni per riprendermi. Tuttavia, sento ancora un po' la spalla e il gomito", ha rivelato Aegerter. "Ma ho potuto ricominciare ad allenarmi e mi sento ben preparato per l'imminente impegno ad Aragón e anche per la prossima gara a Portimão tra una settimana".

Il 32enne conosce il MotorLand Aragón come il palmo della sua mano da molti anni di GP e anche da due anni nel Campionato del Mondo Supersport (una vittoria e due secondi posti in quattro gare). Con la sua Yamaha R1, tuttavia, il prossimo fine settimana sarà il suo debutto.



"Devo ammettere che Aragón non è una delle mie gare preferite. Tuttavia, non vedo l'ora che arrivi il prossimo fine settimana perché sarà il mio debutto con la Superbike", ha sottolineato il due volte campione del mondo SSP. "Il tracciato è molto particolare e interessante, costellato da molte sezioni chiave come il passaggio del Cavatappi e le numerose salite e discese. E dopo la chicane c'è un lunghissimo rettilineo che termina nell'incomparabile curva finale. A parte questo, sarebbe bello avere di nuovo un bel tempo di fine estate, anche se non così caldo come a Magny-Cours. Da un punto di vista sportivo, spero in un buon fine settimana con piazzamenti consistenti nella top-10 e, auspicabilmente, uno o due momenti salienti".

Aegerter ritiene che la pressione competitiva sia aumentata a centrocampo.



"È passato molto tempo da quando ero il miglior pilota dell'Indepedent Team e voglio assolutamente tornare a esserlo. Sarà sicuramente un obiettivo per questo fine settimana", ha pensato Aegerter. "Ma non sarà certo un gioco da ragazzi, perché Petrucci è migliorato molto e Bassani è sempre in lotta nelle gare. Anche Garrett Gerloff è una forza da tenere in considerazione da Magny-Cours".