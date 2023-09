Dominique Aegerter (Yamaha): O ombro ainda dói

Na segunda corrida em Magny-Cours, Dominique Aegerter foi rudemente derrubado da sua mota pelo piloto da BMW Scott Redding. O acidente levou ao abandono da corrida e, no recomeço, o lugar do suíço ficou vazio.



"Demorei alguns dias a recuperar. No entanto, ainda sinto um pouco o ombro e o cotovelo", revelou Aegerter. "Mas pude começar a treinar novamente e sinto-me bem preparado para a próxima tarefa em Aragão e também para a próxima corrida em Portimão, dentro de uma semana."

O piloto de 32 anos conhece o MotorLand Aragón como a palma da sua mão, depois de muitos anos de GP e também de dois anos no Campeonato do Mundo de Supersport (uma vitória e dois segundos lugares em quatro corridas). Com a sua Yamaha R1, no entanto, será a sua estreia no próximo fim de semana.



"Tenho de admitir que Aragón não é uma das minhas favoritas. No entanto, estou ansioso pelo próximo fim de semana porque será a minha estreia com a Superbike", sublinhou o bicampeão do mundo da SSP. "A pista em si é muito especial e interessante, com muitas secções chave como a passagem do Saca-Rolhas e as muitas subidas e descidas. E depois da chicane há uma reta muito longa que termina na incomparável curva de chegada. Para além disso, seria bom se voltássemos a ter um bom tempo no final do verão, embora não tão quente como em Magny-Cours. Do ponto de vista desportivo, espero ter um bom fim de semana com resultados consistentes entre os 10 primeiros e, com sorte, um ou dois pontos altos."

Aegerter sente que a pressão competitiva aumentou no meio-campo alargado.



"Há muito tempo que não sou o melhor piloto de uma Equipa Independente e quero voltar a sê-lo. Esse será, sem dúvida, um objetivo para este fim de semana", afirmou Aegerter. "Mas não vai ser fácil, porque o Petrucci melhorou muito e o Bassani está sempre à mistura nas corridas. O Garrett Gerloff também tem sido uma força a ter em conta desde Magny-Cours."