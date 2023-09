Juste après le MotoGP : le championnat SBK à Aragon sur ServusTV

Depuis des années, ServusTV et Eurosport sont les foyers télévisuels du championnat du monde de Superbike dans les pays germanophones. Les Autrichiens proposent en outre gratuitement toutes les courses et les superpôles en streaming. Comme ServusTV possède également les droits de diffusion du MotoGP, les deux principaux championnats du monde de moto sont parfois en conflit - comme ce fut le cas il y a une semaine avec le SBK à Magny-Cours et le MotoGP à Misano.

Ce week-end, cela ne pose pas de problème avec le MotoGP sur le circuit de Buddh en Inde et le championnat du monde de Superbike dans le MotorLand Aragon, du moins pas pour les courses. Grâce au décalage horaire, les fans des deux séries pourront même profiter doublement du sport automobile passionnant sur la chaîne privée.

La retransmission en direct du championnat du monde proche de la série sur ServusTV comprend comme d'habitude les deux courses principales du samedi et du dimanche. Avant la première course, la Superpole sera rediffusée, et avant la deuxième course, la course Superpole sera résumée. Le programme complet et garanti en direct est proposé par ServusTV en streaming, où toutes les sessions importantes des trois championnats du monde seront visibles dès vendredi.

Sur la chaîne Eurosport, qui appartient à Discovery, la retransmission télévisée se fait sur le canal Eurosport 2, parfois payant. En revanche, les deux courses des catégories Supersport et Superbike seront diffusées en direct.

Si cela ne suffit pas, il reste l'alternative du pass vidéo du site officiel du championnat du monde de Superbike, qui permet non seulement d'accéder au live streaming sans publicité pendant les week-ends de course, mais aussi à des interviews, aux archives des courses complètes de SBK depuis 2006 ainsi qu'à des rétrospectives de la saison depuis 1993.

Au début de la saison, cela coûtait 69,90 euros, après le meeting de Most, 34,99 euros. Pour les trois derniers événements à Aragon, Portimão et Jerez, le pass vidéo est disponible au prix d'aubaine de 9,99 euros.