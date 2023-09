Subito dopo la MotoGP: il Campionato del Mondo SBK ad Aragon su ServusTV

Subito dopo le qualifiche della MotoGP in India, ServusTV trasmette la prima gara del Campionato Mondiale Superbike 2023 ad Aragona. Anche Eurosport sarà in diretta sabato.

Da anni ServusTV ed Eurosport sono la casa televisiva del Campionato Mondiale Superbike nel mondo di lingua tedesca. Gli austriaci offrono anche lo streaming gratuito di tutte le gare e delle Superpole. Tuttavia, poiché ServusTV possiede anche i diritti di trasmissione della MotoGP, i due più importanti campionati mondiali di motociclismo sono occasionalmente in conflitto, come è successo una settimana fa con la SBK a Magny-Cours e la MotoGP a Misano.

Questo fine settimana non è un problema con la MotoGP al Buddh Circuit in India e il Campionato Mondiale Superbike al MotorLand Aragon, almeno non per le gare. Grazie al fuso orario, i fan di entrambe le serie potranno godersi due volte l'emozionante sport motoristico sul canale privato.

La trasmissione in diretta del campionato mondiale delle derivate di serie su ServusTV comprende, come di consueto, le due gare principali di sabato e domenica. La Superpole sarà ripetuta o riassunta prima della prima gara e la Superpole prima della seconda gara. Il programma completo e garantito in diretta è offerto da ServusTV nello streaming, dove tutte le sessioni importanti di tutti e tre i campionati del mondo possono essere viste da venerdì.

Su Eurosport, che appartiene a Discovery, la trasmissione televisiva avverrà su Eurosport 2, un canale per il quale a volte è previsto il pagamento di un canone. Entrambe le gare delle categorie Supersport e Superbike saranno trasmesse in diretta.

Se ciò non bastasse, c'è l'alternativa del video pass sul sito ufficiale del Campionato Mondiale Superbike, che non solo offre l'accesso alla diretta streaming senza pubblicità nei weekend di gara, ma anche alle interviste, all'archivio delle gare SBK complete dal 2006 in poi e alle recensioni delle stagioni dal 1993 in poi.

All'inizio della stagione costava 69,90 euro, dopo l'incontro di Most 34,99 euro. Per gli ultimi tre eventi di Aragon, Portimão e Jerez, il pass video è disponibile al prezzo vantaggioso di 9,99 euro.