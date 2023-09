Logo a seguir ao MotoGP: Campeonato do Mundo de SBK em Aragão na ServusTV

Logo após as sessões de qualificação da série de MotoGP na Índia, a ServusTV muda para a primeira corrida do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Aragão. O Eurosport também estará em direto no sábado.

Durante anos, a ServusTV e o Eurosport foram a casa televisiva do Campeonato do Mundo de Superbike no mundo de língua alemã. Os austríacos também oferecem streaming gratuito de todas as corridas e Superpoles. No entanto, como a ServusTV também detém os direitos de transmissão do MotoGP, os dois mais importantes campeonatos do mundo de motociclismo entram ocasionalmente em conflito - como aconteceu há uma semana com o SBK em Magny-Cours e o MotoGP em Misano.

Este fim de semana, isso não é um problema, com o MotoGP no Circuito de Buddh, na Índia, e o Campeonato do Mundo de Superbikes no MotorLand Aragon, pelo menos durante as corridas. Devido à diferença horária, os fãs de ambas as séries podem até desfrutar do dobro do desporto motorizado emocionante no canal privado.

A transmissão em direto do campeonato do mundo de motociclismo em série na ServusTV inclui, como habitualmente, as duas corridas principais no sábado e no domingo. A Superpole será repetida ou resumida antes da primeira corrida e a corrida da Superpole antes da segunda corrida. O programa completo e garantido em direto é oferecido pela ServusTV no streaming, onde todas as sessões importantes dos três campeonatos do mundo podem ser vistas desde sexta-feira.

No Eurosport, que pertence à Discovery, a transmissão televisiva será efectuada no Eurosport 2, um canal pelo qual é por vezes cobrada uma taxa. Ambas as corridas das categorias Supersport e Superbike serão transmitidas em direto.

Se isso não for suficiente, existe a alternativa do passe de vídeo no sítio Web oficial do Campeonato do Mundo de Superbike, que não só oferece acesso à transmissão em direto sem publicidade nos fins-de-semana de corrida, mas também a entrevistas, ao arquivo das corridas SBK completas a partir de 2006 e a resumos das épocas a partir de 1993.

No início da época, custava 69,90 euros e, após a reunião em Most, 34,99 euros. Para os últimos três eventos em Aragão, Portimão e Jerez, o passe de vídeo está disponível ao preço económico de 9,99 euros.