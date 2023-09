Aragon: secondo round del campionato mondiale SSP e SBK dalle 12:15 in diretta TV

Prima che la diretta ServusTV del Campionato del Mondo di produzione da Aragon inizi domenica con il secondo round della categoria Superbike, l'emozionante gara di Superpole del mattino sarà ripetuta integralmente come di consueto. Il programma completo e garantito in diretta è offerto da ServusTV nel flusso gratuito, dove si possono vedere le gare di tutti e tre i campionati mondiali.

Su Eurosport, che appartiene a Discovery, la trasmissione televisiva è su Eurosport 2, un canale per il quale a volte è previsto il pagamento di un canone. D'altra parte, i secondi round dei campionati mondiali Supersport e Superbike vengono trasmessi in diretta l'ultimo giorno di gare.

Se ciò non bastasse, c'è l'alternativa del video pass sul sito ufficiale del Campionato Mondiale Superbike, che non solo offre accesso alla diretta streaming senza pubblicità nei weekend di gara, ma anche alle interviste, all'archivio delle gare SBK complete dal 2006 in poi e alle recensioni delle stagioni dal 1993 in poi.

All'inizio della stagione costava 69,90 euro, dopo l'incontro di Most 34,99 euro. Per gli ultimi tre eventi di Aragon, Portimão e Jerez, il pass video è disponibile al prezzo vantaggioso di 9,99 euro.