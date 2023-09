Aragão: 2ª ronda do Campeonato do Mundo de SSP e SBK a partir das 12:15 em direto na TV

No domingo, a ServusTV e o Eurosport vão transmitir em direto o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 no MotorLand Aragon. O que pode ser visto onde e quando.

Antes do início da transmissão em direto da ServusTV do Campeonato do Mundo de Aragão, no domingo, com a segunda ronda da categoria Superbike, a emocionante corrida de Superpole da manhã será repetida na íntegra, como habitualmente. O programa completo e garantido em direto é oferecido pela ServusTV no streaming gratuito, onde podem ser vistas as corridas dos três campeonatos do mundo.

No Eurosport, que pertence à Discovery, a transmissão televisiva é efectuada no Eurosport 2, um canal pelo qual é por vezes cobrada uma taxa. Por outro lado, as segundas rondas dos Campeonatos do Mundo de Supersport e Superbike são transmitidas em direto no último dia de corridas.

Se isso não for suficiente, existe a alternativa do passe de vídeo no sítio Web oficial do Campeonato do Mundo de Superbike, que não só oferece acesso à transmissão em direto sem publicidade nos fins-de-semana de corrida, mas também a entrevistas, ao arquivo das corridas completas de SBK a partir de 2006 e a resumos das épocas a partir de 1993.

No início da época, custava 69,90 euros e, após a reunião em Most, 34,99 euros. Para os últimos três eventos em Aragão, Portimão e Jerez, o passe de vídeo está disponível ao preço económico de 9,99 euros.