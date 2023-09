Xavier Vierge: "A la Honda le falta un poco por todas partes".

Hasta Misano, parecía que Honda había progresado. Xavi Vierge subió al tercer cajón del podio en la segunda prueba en Mandalika y, junto con su compañero de equipo Iker Lecuona, se consiguieron resultados regulares entre los seis primeros.

Pero desde la sexta prueba de la temporada, en Donington Park, el gusanillo se ha ido al traste. Vierge sólo consiguió tres resultados de un dígito (novenos puestos) en doce carreras y Lecuona sólo uno: su quinto puesto en Most se debió únicamente a la estrategia correcta de neumáticos.



"En las tres últimas vueltas tuvimos algunos problemas. El año pasado tuvimos problemas en estos circuitos, pero esperábamos dar un paso adelante este año. Desgraciadamente no ha sido así, nuestro rendimiento ha sido pobre y no hemos sido competitivos", admitió Vierge, de 25 años. "Nos falta, como siempre, un poco de todo. No somos lo bastante rápidos para alcanzar los podios, pero nos esforzamos por conseguirlo. Hemos dado un paso con respecto al año pasado, pero el problema es que todos los demás también lo han dado". "

El español se muestra más confiado de cara a las tres últimas citas de la temporada.



"Creo que Aragón, Portimão y Jerez serán muy buenas para nuestra moto", espera Vierge. "Así que intentaremos aprender del año pasado y ser más competitivos. Uno de mis objetivos es subir al podio antes de que acabe la temporada. Todavía nos falta algo y espero que lo encontremos pronto para estar en esa lucha. Seguro que lo conseguiremos".