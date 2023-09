Xavier Vierge : "Il manque un peu de Honda partout".

Depuis Donington, Honda est en crise et peine à atteindre le top 10. Le pilote d'usine Xavi Vierge pense que malgré ses faiblesses, la CBR1000RR-R sera plus performante lors du meeting Superbike d'Aragon.

Jusqu'à Misano, il semblait que Honda avait réussi à progresser. Xavi Vierge est monté sur le podium de la deuxième course à Mandalika en tant que troisième et, avec son coéquipier Iker Lecuona, des résultats dans le top 6 ont été régulièrement enregistrés.

Mais depuis le sixième événement de la saison à Donington Park, le ver est dans le fruit. En douze courses, Vierge n'a obtenu que trois résultats à un chiffre (neuvième place) et Lecuona même un seul - sa cinquième place à Most n'était due qu'à une bonne stratégie de pneus.



"Nous avons eu un peu de mal dans les trois derniers tours. L'année dernière, nous avons eu des problèmes sur ces circuits, mais nous nous attendions à faire un pas en avant cette année. Malheureusement, cela n'a pas été le cas - notre performance était mauvaise et nous n'étions pas compétitifs", a admis Vierge, 25 ans. "Il nous manque, comme toujours, un peu de tout. Nous ne sommes pas assez rapides pour atteindre le podium, mais nous faisons de gros efforts pour y parvenir. Nous avons fait un pas par rapport à l'année dernière, mais le problème est que tout le monde en a fait un aussi. "

L'Espagnol est plus confiant pour les trois derniers meetings de la saison.



" Je pense qu'Aragon, Portimão et Jerez seront vraiment bons pour notre moto ", espère Vierge. "Nous allons donc essayer de tirer les leçons de l'année dernière et d'être plus compétitifs. L'un de mes objectifs est de monter sur le podium avant la fin de la saison. Il nous manque encore quelque chose et j'espère que nous le trouverons rapidement pour être présents dans cette lutte. Il est certain que nous y arriverons".