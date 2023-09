Xavier Vierge: "La Honda manca un po' ovunque".

Fino a Misano, sembrava che la Honda avesse fatto progressi. Xavi Vierge è salito sul terzo gradino del podio nel secondo round di Mandalika e, insieme al suo compagno di squadra Iker Lecuona, ha ottenuto risultati regolari nella top-six.

Ma a partire dal sesto appuntamento della stagione a Donington Park, il tarlo è stato il vento. Vierge ha ottenuto solo tre risultati a una cifra (nono posto) in dodici gare e Lecuona addirittura uno solo: il suo quinto posto a Most è stato dovuto solo alla giusta strategia di pneumatici.



"Negli ultimi tre giri abbiamo avuto qualche problema. L'anno scorso abbiamo avuto problemi su queste piste, ma ci aspettavamo di fare un passo avanti quest'anno. Purtroppo non è stato così: le nostre prestazioni sono state scarse e non siamo stati competitivi", ha ammesso il 25enne Vierge. "Ci manca, come sempre, un po' di tutto. Non siamo abbastanza veloci per salire sul podio, ma ci stiamo provando. Abbiamo fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso, ma il problema è che anche gli altri hanno fatto un passo avanti. "

Lo spagnolo è più fiducioso per gli ultimi tre appuntamenti della stagione.



"Penso che Aragon, Portimão e Jerez saranno davvero buoni per la nostra moto", spera Vierge. "Cercheremo di imparare dall'anno scorso e di essere più competitivi. Uno dei miei obiettivi è salire sul podio prima della fine della stagione. Ci manca ancora qualcosa e spero che lo troveremo presto per essere in lotta. Sicuramente ci arriveremo".