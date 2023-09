Xavier Vierge: "A Honda está a falhar um pouco em todo o lado".

Até Misano, parecia que a Honda tinha feito progressos. Xavi Vierge terminou no terceiro lugar do pódio na segunda ronda em Mandalika e, juntamente com o seu companheiro de equipa Iker Lecuona, foram alcançados resultados regulares entre os seis primeiros.

Mas a partir da sexta prova da época, em Donington Park, a sorte está do lado do vento. Vierge conseguiu apenas três resultados de um só dígito (nono lugar) em doze corridas e Lecuona apenas um - o seu quinto lugar em Most deveu-se apenas à estratégia correcta de pneus.



"Nas últimas três voltas tivemos alguns problemas. No ano passado tivemos problemas nestas pistas, mas esperávamos dar um passo em frente este ano. Infelizmente não foi assim, o nosso desempenho foi fraco e não fomos competitivos", admitiu Vierge, de 25 anos. "Falta-nos, como sempre, um pouco de tudo. Não somos suficientemente rápidos para chegar aos pódios, mas estamos a esforçar-nos para o conseguir. Demos um passo em relação ao ano passado, mas o problema é que todos os outros também deram um passo. "

O espanhol está mais confiante para os três últimos encontros da época.



"Penso que Aragão, Portimão e Jerez vão ser muito bons para a nossa moto", espera Vierge. "Por isso, vamos tentar aprender com o ano passado e ser mais competitivos. Um dos meus objectivos é estar no pódio antes do final da época. Ainda nos falta algo e espero que o encontremos em breve para estarmos nessa luta. De certeza que vamos lá chegar".