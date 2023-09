Kawasaki dice: Alex Lowes no correrá en Aragón

La noticia del mediodía del jueves fue una sorpresa: el equipo oficial Kawasaki aparta a Alex Lowes de las carreras del próximo fin de semana en Aragón. El inglés fue operado del menisco de su rodilla izquierda el pasado 13 de septiembre y confiaba en poder correr en España. Sin embargo, a principios de semana también dijo: "No sé si podré correr, aún no hemos tomado una decisión definitiva".

Ahora, el director del equipo, Guim Roda, se ha puesto firme: "Hemos decidido que Alex no participe en esta prueba, pero se está entrenando duro para estar al 100% para Portimao. Sólo nueve días después de la operación de rodilla, no queremos exponer su cuerpo al estrés de la carrera para que pueda recuperarse adecuadamente."



Alex sólo está de acuerdo en parte con esta apreciación. "Después de Magny-Cours tomé la difícil decisión de ir a Barcelona para operarme de la rodilla", nos cuenta el inglés. "La operación salió bien. Desde entonces me he concentrado en mi recuperación y he trabajado todo lo que he podido. Físicamente me siento bien y en condiciones de correr. Sin embargo, el equipo decidió que la mejor opción sería esperar a Portugal. Respeto su decisión".



El piloto de pruebas y reserva Florian Marino será utilizado en lugar de Lowes. "Junto con KMC Japón decidimos darle una oportunidad a Florian", dijo Roda. "Ya tiene el trabajo de piloto de pruebas para KRT, así que rodará en MotorLand y recogerá datos para desarrollar la moto en condiciones de carrera".