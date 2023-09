Kawasaki : Alex Lowes ne roule pas à Aragon

La nouvelle est tombée jeudi midi à la surprise générale : l'équipe d'usine Kawasaki retire Alex Lowes de la course pour le week-end prochain à Aragon. L'Anglais a été opéré du ménisque du genou gauche le 13 septembre et était confiant de pouvoir rouler en Espagne. Mais en début de semaine, il a également déclaré : "Je ne sais pas si je pourrai rouler, nous n'avons pas encore pris de décision définitive".

Le team manager Guim Roda a maintenant pris les devants : "Nous avons décidé de laisser Alex faire l'impasse sur cette épreuve, mais il s'entraîne dur pour être à 100 % pour Portimao. Neuf jours seulement après une opération du genou, nous ne voulons pas exposer son corps aux contraintes de la course pour qu'il puisse récupérer correctement".



Alex n'est que partiellement d'accord avec cette évaluation. "Après Magny-Cours, j'ai pris la décision difficile de me rendre à Barcelone pour me faire opérer du genou", a raconté l'Anglais. "L'opération s'est bien passée. Depuis, je me concentre sur mon rétablissement et je travaille aussi dur que possible. Physiquement, je me sens bien et en position de rouler. Cependant, l'équipe a décidé que la meilleure option serait d'attendre le Portugal. Je respecte leur décision".



À la place de Lowes, c'est le pilote d'essai et de réserve Florian Marino qui sera utilisé. "Avec KMC Japon, nous avons décidé de donner une chance à Florian", explique Roda. "Il a déjà le poste de pilote d'essai pour KRT, il va donc rouler au MotorLand et collecter des données pour développer la moto en conditions de course".