Kawasaki: Alex Lowes non correrà ad Aragon

La notizia di giovedì a mezzogiorno è stata una sorpresa: il team Kawasaki ha escluso Alex Lowes dalle gare del prossimo fine settimana ad Aragon. L'inglese è stato operato al menisco del ginocchio sinistro il 13 settembre e confidava di poter correre in Spagna. Tuttavia, all'inizio della settimana aveva anche detto: "Non so se potrò correre, non abbiamo ancora preso una decisione definitiva".

Ora il team manager Guim Roda ha puntato i piedi: "Abbiamo deciso di lasciare Alex fuori da questo evento, ma si sta allenando duramente per essere al 100% per Portimao. A soli nove giorni dall'intervento chirurgico al ginocchio, non vogliamo esporre il suo corpo allo stress delle gare per consentirgli di recuperare adeguatamente".



Alex concorda solo in parte con questa valutazione. "Dopo Magny-Cours ho preso la difficile decisione di andare a Barcellona per operarmi al ginocchio", ha raccontato l'inglese. "L'operazione è andata bene. Da allora mi sono concentrato sul mio recupero e ho lavorato il più possibile. Fisicamente mi sento bene e sono in grado di correre. Tuttavia, la squadra ha deciso che l'opzione migliore sarebbe stata quella di aspettare il Portogallo. Rispetto la loro decisione".



Il corridore di prova e riserva Florian Marino sarà utilizzato al posto di Lowes. "Insieme a KMC Japan abbiamo deciso di dare una possibilità a Florian", ha detto Roda. "Ha già un incarico come collaudatore per KRT, quindi correrà a MotorLand e raccoglierà dati per sviluppare la moto in condizioni di gara".