Kawasaki diz: Alex Lowes não vai correr em Aragão

O piloto de fábrica da Kawasaki, Alex Lowes, sente-se pronto para competir no Campeonato do Mundo de Superbikes em Aragão, nove dias após a operação ao menisco. A sua equipa tem uma opinião diferente e prefere deixar o piloto de testes Florian Marino experimentar.

A notícia ao meio-dia de quinta-feira foi uma surpresa: a equipa de fábrica da Kawasaki vai retirar Alex Lowes das corridas do próximo fim de semana em Aragão. O inglês foi operado ao menisco do joelho esquerdo a 13 de setembro e estava confiante de poder correr em Espanha. No entanto, no início da semana, também disse: "Não sei se vou poder correr, ainda não tomámos uma decisão final".

Agora, o chefe de equipa Guim Roda bateu o pé: "Decidimos deixar o Alex de fora desta prova, mas ele está a treinar arduamente para estar a 100 por cento em Portimão. Apenas nove dias após a cirurgia ao joelho, não queremos expor o seu corpo ao stress da corrida para que ele possa recuperar adequadamente."



Alex concorda apenas em parte com esta avaliação. "Depois de Magny-Cours, tomei a difícil decisão de ir a Barcelona para ser operado ao joelho", disse-nos o inglês. "A operação correu bem. Desde então, tenho-me concentrado na minha recuperação e trabalhado o mais possível. Fisicamente sinto-me bem e em condições de correr. No entanto, a equipa decidiu que a melhor opção seria esperar por Portugal. Respeito a sua decisão".



O piloto de testes e reserva Florian Marino vai ser utilizado em vez de Lowes. "Juntamente com a KMC Japan decidimos dar uma oportunidade ao Florian", disse Roda. "Ele já tem o cargo de piloto de testes da KRT, por isso vai correr na MotorLand e recolher dados para desenvolver a moto em condições de corrida."