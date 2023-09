Cambio de equipo de Scott Redding: el artificio era necesario

Cuando Toprak Razgatlioglu firmó un contrato con BMW para 2024 y 2025, el fabricante alemán tuvo de repente un problema de lujo. Porque Michael van der Mark y Scott Redding también tenían contrato con el equipo de referencia ROKiT BMW Motorrad Motorsport, respaldado por la escuadra Shaun Muir Racing (SMR).

Comprensiblemente, ni van der Mark ni Redding se mostraron entusiasmados cuando BMW habló con sus directivos para explorar la posibilidad de transferir a cualquiera de ellos a Bonovo.



Entonces, el director de motorsport, Marc Bongers, tuvo la brillante idea y preguntó al promotor de SBK, Dorna, si ambos equipos BMW podrían equipararse oficialmente, ya que, de todos modos, tienen material idéntico.



Desde 2018, cada fabricante del Campeonato del Mundo de Superbike tiene un equipo de referencia, un equipo número 1. También se les denomina "equipo de fábrica" o "equipo oficial". Estos equipos, en consulta con la fábrica, determinan qué electrónica se utilizará y definen las piezas de concesión y superconcesión. Se trata de cambios en el motor y el chasis que están prohibidos por el reglamento y que un fabricante sólo puede hacer si no tiene éxito durante un periodo más largo y se le conceden.



Según el reglamento, nada impide a un fabricante nombrar dos equipos de referencia. Las dificultades sólo surgirían si los equipos tomaran diferentes direcciones en el desarrollo y quisieran homologar diferentes versiones de los mismos componentes. Dado que técnicamente BMW determina lo que utilizan sus equipos, este peligro no existe y tanto Dorna como la FIM no tienen nada en contra del cambio de estatus de Bonovo.



Esto creó las bases para que Redding se colocara con Bonovo sin pérdida de imagen. El peligro de que le corten el dinero del patrocinio si es transferido del equipo de referencia ROKiT BMW Motorrad al equipo independiente Bonovo también está fuera de la mesa.



"Bonovo será igual a SMR, BMW quiere tener un piloto experimentado en ambos equipos", explicó Redding la estrategia al reunirse con SPEEDWEEK.com en el paddock de Aragón. "Así es como se ha llegado a la situación de que me vaya a Bonovo. Eso también garantizará que los dos equipos colaboren más estrechamente en el desarrollo. Ya colaboran bastante estrechamente, pero siempre había un muro. En el futuro, estarán en una burbuja".



"Para mí también se trataba de lo que nos depara el futuro", añadió el inglés. "Con Toprak viene una superestrella y yo quiero estar en la misma posición que él. Así que había muchas pequeñas cosas que resolver para asegurarnos de que el camino que seguimos es el correcto. Estuve en una cena con el equipo el año pasado, el jefe de equipo Jürgen Röder es un tipo fantástico que tiene mucha pasión y emoción por las carreras. Eso me gusta. Cuando sus pilotos entran en boxes y obtienen buenos resultados para donde estamos, reciben aplausos. Se aprecia su trabajo. Bonovo es un equipo más pequeño, pero trabajan duro. Fui compañero de equipo de Eugene Laverty y le conozco muy bien, hace mucho por el equipo. Siento que ya conozco a mucha gente del equipo, tienen la actitud adecuada para competir".



"No me importa de qué color sea mi moto. Todos en mi equipo actual han trabajado tan duro como han podido por mí durante los dos últimos años. Pero un equipo no puede hacer mucho y las motos son todas muy parecidas hoy en día. Cuando Bonovo nos gana este año siempre parece muy bueno para ellos y muy malo para nosotros. Aunque tengamos el mismo material. El año que viene seremos dos equipos iguales, entonces la presión será la misma para todos. Para mí será la misma de todos modos porque vengo de SMR. Me gustaría llevar a algunas personas a Bonovo porque llevo dos años trabajando con ellos en esta moto. La gente de Bonovo también es buena, mi gente es mi preferencia sólo porque conocen mi camino y a mí".