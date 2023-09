Changement d'équipe de Scott Redding : un artifice nécessaire

Lorsque Toprak Razgatlioglu a signé un contrat avec BMW pour 2024 et 2025, le constructeur allemand a soudain eu un problème de luxe. En effet, Michael van der Mark et Scott Redding avaient eux aussi signé un contrat avec l'équipe de référence ROKiT BMW Motorrad Motorsport, derrière laquelle se cache la troupe Shaun Muir Racing (SMR).

On comprend que ni van der Mark ni Redding n'aient été enthousiastes lorsque BMW s'est entretenu avec leurs managers pour voir comment l'un d'eux pouvait être transféré à Bonovo.



C'est alors que le directeur du sport automobile Marc Bongers a eu l'idée lumineuse et a demandé au promoteur du SBK Dorna si les deux teams BMW pouvaient être mis officiellement sur un pied d'égalité - ils ont de toute façon un matériel identique.



Depuis 2018, chaque constructeur du championnat du monde Superbike a une équipe de référence, une équipe numéro 1. Elles sont également appelées "équipe d'usine" ou "équipe officielle". Ces équipes déterminent, en accord avec l'usine, le type d'électronique utilisé et définissent les pièces de concession et de superconcession. Il s'agit de modifications du moteur et du châssis qui sont interdites par le règlement et qu'un constructeur ne peut effectuer que s'il a échoué plus longtemps et qu'il les a obtenues.



Selon le règlement, rien ne s'oppose à ce qu'un constructeur désigne deux équipes de référence. Les difficultés ne surviendraient que si les équipes prenaient des directions différentes dans le développement et voulaient faire homologuer des versions différentes des mêmes composants. Comme c'est BMW qui décide techniquement de ce que ses équipes utilisent, ce risque n'existe pas et Dorna et la FIM ne s'opposent pas au changement de statut de Bonovo.



La base était ainsi posée pour que Redding puisse s'engager chez Bonovo sans que son image en pâtisse. Le risque qu'il soit éventuellement privé de sponsoring s'il est transféré de l'équipe de référence ROKiT BMW Motorrad à l'équipe indépendante Bonovo est également écarté.



"Bonovo sera assimilé à SMR, BMW souhaite avoir un pilote expérimenté dans les deux équipes", a expliqué Redding lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com dans le paddock d'Aragon. "C'est ainsi qu'est née la situation dans laquelle je vais chez Bonovo. Cela permettra également aux deux équipes de collaborer plus étroitement en matière de développement. Elles travaillent déjà ensemble de manière assez étroite, mais il y avait toujours un mur. À l'avenir, elles seront dans une bulle".



"Pour moi, il s'agissait aussi de savoir ce que l'avenir nous réservait", a ajouté l'Anglais. "Avec Toprak, c'est une superstar qui arrive et je veux être dans la même situation que lui. Il y avait donc beaucoup de petites choses à régler pour s'assurer que la voie choisie était correcte. L'année dernière, j'ai assisté à un dîner avec l'équipe, le chef d'équipe Jürgen Röder est un type fantastique qui a beaucoup de passion et d'émotion pour le sport automobile. C'est ce que j'aime. Quand leurs pilotes rentrent dans les stands et qu'ils ont de bons résultats, pour là où nous sommes, ils sont applaudis. Leur travail est apprécié à sa juste valeur. Bonovo est une plus petite équipe, mais ils travaillent dur. J'ai été coéquipier d'Eugene Laverty et je le connais très bien, il fait beaucoup pour l'équipe. J'ai l'impression de connaître déjà beaucoup de gens de l'équipe, ils ont la bonne attitude pour la course".



"Je ne me soucie pas de la couleur de ma moto. Tous les membres de mon équipe actuelle ont travaillé aussi dur qu'ils le pouvaient pour moi ces deux dernières années. Mais une équipe ne peut faire que tant et tant, les motos sont aujourd'hui toutes très similaires. Si Bonovo nous bat cette année, c'est toujours très bon pour eux et très mauvais pour nous. Même si nous avons le même matériel. L'année prochaine, nous serons deux équipes à égalité, la pression sera la même pour tous. Pour moi, elle sera de toute façon la même, car je viens de SMR. J'aimerais emmener quelques personnes chez Bonovo, car je travaille avec eux sur cette moto depuis deux ans. Les gens de Bonovo sont bons aussi, les miens n'ont ma préférence que parce qu'ils connaissent mon parcours et moi".