Il cambio di squadra di Scott Redding: l'artificio era necessario

Quando Toprak Razgatlioglu ha firmato un contratto con BMW per il 2024 e il 2025, il costruttore tedesco ha improvvisamente avuto un problema di lusso. Perché anche Michael van der Mark e Scott Redding avevano un contratto per il team di riferimento ROKiT BMW Motorrad Motorsport, sostenuto dalla squadra Shaun Muir Racing (SMR).

Comprensibilmente, né van der Mark né Redding erano entusiasti quando BMW ha parlato con i loro manager per valutare il trasferimento di uno dei due a Bonovo.



Poi il direttore del motorsport Marc Bongers ha avuto la brillante idea di chiedere alla Dorna, promotrice della SBK, se i due team BMW potessero essere ufficialmente messi sullo stesso piano - hanno comunque materiale identico.



Dal 2018, ogni costruttore del Campionato mondiale Superbike ha un team di riferimento, un team numero 1. Viene anche chiamato "team di fabbrica" o "team ufficiale". Questi team, di concerto con la fabbrica, stabiliscono quale elettronica verrà utilizzata e definiscono le parti in concessione e superconcessione. Si tratta di modifiche al motore e al telaio che sono vietate dal regolamento e che un costruttore può apportare solo se non ha successo per un periodo più lungo e gli vengono concesse.



Secondo il regolamento, nulla impedisce a un costruttore di nominare due squadre di riferimento. Le difficoltà sorgerebbero solo se i team prendessero direzioni diverse nello sviluppo e volessero far omologare versioni diverse degli stessi componenti. Dato che tecnicamente è BMW a stabilire cosa utilizzare per i suoi team, questo pericolo non esiste e la Dorna e la FIM non hanno nulla in contrario al cambiamento di status di Bonovo.



In questo modo si sono create le premesse perché Redding potesse essere affiancato a Bonovo senza alcuna perdita di immagine. Anche il pericolo che gli vengano tagliati i soldi della sponsorizzazione se passa dal team di riferimento ROKiT BMW Motorrad al team indipendente Bonovo è fuori discussione.



"Bonovo sarà uguale a SMR, BMW vuole avere un pilota di esperienza in entrambi i team", ha spiegato Redding la strategia incontrando SPEEDWEEK.com nel paddock di Aragon. "È così che si è creata la situazione per cui andrò a Bonovo. In questo modo, inoltre, le due squadre lavoreranno a stretto contatto nello sviluppo. Lavorano già a stretto contatto, ma c'è sempre stato un muro. In futuro saranno in una bolla di sapone".



"Per me si trattava anche di capire cosa ci riserva il futuro", ha aggiunto l'inglese. "Con Toprak sta arrivando una superstar e io voglio essere nella sua stessa posizione. Quindi c'erano molte piccole cose da sistemare per assicurarsi che la strada che stiamo percorrendo sia corretta. L'anno scorso ho partecipato a una cena con il team, il capo della squadra Jürgen Röder è una persona fantastica che ha molta passione ed emozione per le corse. Mi piace. Quando i suoi piloti entrano ai box e ottengono buoni risultati per la nostra posizione, vengono applauditi. Il loro lavoro è apprezzato. Bonovo è una squadra più piccola, ma lavora sodo. Ero compagno di squadra di Eugene Laverty e lo conosco molto bene, fa molto per la squadra. Mi sembra di conoscere già molte persone della squadra, hanno l'atteggiamento giusto per correre".



"Non mi interessa il colore della mia moto. Tutti i membri della mia attuale squadra hanno lavorato al massimo per me negli ultimi due anni. Ma una squadra può fare solo un po' di cose, le moto sono tutte molto simili al giorno d'oggi. Quando quest'anno Bonovo ci ha battuto, è sempre stato molto positivo per loro e molto negativo per noi. Anche se abbiamo lo stesso materiale. L'anno prossimo saremo due squadre uguali, quindi la pressione sarà la stessa per tutti. Per me sarà comunque la stessa perché vengo dalla SMR. Mi piacerebbe portare qualcuno a Bonovo perché sono due anni che lavoro con loro su questa moto. Anche quelli di Bonovo sono bravi, i miei collaboratori sono la mia preferenza solo perché conoscono la mia strada e me".