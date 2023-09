Mudança de equipa de Scott Redding: o artifício era necessário

Quando Toprak Razgatlioglu assinou um contrato com a BMW para 2024 e 2025, o construtor alemão ficou subitamente com um problema de luxo. É que Michael van der Mark e Scott Redding também tinham um contrato com a equipa de referência ROKiT BMW Motorrad Motorsport, que é apoiada pela equipa Shaun Muir Racing (SMR).

Compreensivelmente, nem van der Mark nem Redding ficaram entusiasmados quando a BMW falou com os seus directores para explorar a transferência de qualquer um deles para a Bonovo.



Foi então que o diretor de desportos motorizados, Marc Bongers, teve a brilhante ideia de perguntar à Dorna, promotora do SBK, se ambas as equipas BMW poderiam ser oficialmente colocadas em pé de igualdade - de qualquer forma, têm material idêntico.



Desde 2018, todos os fabricantes do Campeonato do Mundo de Superbike têm uma equipa de referência, a equipa número 1. São também designadas por "equipa de fábrica" ou "equipa oficial". Estas equipas, em consulta com a fábrica, determinam que eletrónica será utilizada e definem as peças de concessão e super-concessão. Trata-se de alterações ao motor e ao chassis que são proibidas pelos regulamentos e que um construtor só pode efetuar se não for bem sucedido durante um período mais longo e lhe forem concedidas.



De acordo com os regulamentos, nada impede que um construtor nomeie duas equipas de referência. As dificuldades só surgiriam se as equipas tomassem direcções diferentes no desenvolvimento e quisessem homologar versões diferentes dos mesmos componentes. Uma vez que, tecnicamente, a BMW determina o que as suas equipas utilizam, este perigo não existe e a Dorna, bem como a FIM, não têm nada contra a mudança de estatuto da Bonovo.



Isto criou a base para que Redding fosse colocado com a Bonovo sem qualquer perda de imagem. O perigo de ver o seu dinheiro de patrocínio cortado se for transferido da equipa de referência ROKiT BMW Motorrad para a equipa independente Bonovo também está fora de questão.



"A Bonovo será igual à SMR, a BMW quer ter um piloto experiente em ambas as equipas," explicou Redding a estratégia quando se encontrou com o SPEEDWEEK.com no paddock de Aragão. "Foi assim que surgiu a situação de eu ir para a Bonovo. Isso também vai garantir que as duas equipas trabalhem em conjunto de forma mais estreita no desenvolvimento. Já trabalham em estreita colaboração, mas houve sempre uma barreira. No futuro, estarão numa bolha".



"Para mim, também se trata do que o futuro nos reserva", acrescentou o inglês. "Com Toprak está a chegar uma superestrela e eu quero estar na mesma posição que ele. Por isso, havia uma série de pequenas coisas a resolver para garantir que o caminho que estamos a seguir é o correto. Estive num jantar com a equipa no ano passado, o chefe de equipa Jürgen Röder é um tipo fantástico que tem muita paixão e emoção pelas corridas. Gosto disso. Quando os seus pilotos entram nas boxes e obtêm bons resultados para a nossa posição, são aplaudidos. O trabalho deles é apreciado. A Bonovo é uma equipa mais pequena, mas trabalha muito. Já fui colega de equipa do Eugene Laverty e conheço-o muito bem, ele faz muito pela equipa. Sinto que já conheço muitas pessoas da equipa, têm a atitude certa para as corridas."



"Não me interessa a cor da minha mota. Todos os elementos da minha atual equipa trabalharam o mais que puderam por mim nos últimos dois anos. Mas uma equipa não pode fazer muito e muitas coisas, as motos são todas muito semelhantes hoje em dia. Quando a Bonovo nos vence este ano, parece sempre muito bom para eles e muito mau para nós. Apesar de termos o mesmo material. No próximo ano somos duas equipas iguais e a pressão será a mesma para todos. Para mim, será a mesma, porque venho da SMR. Gostaria de levar algumas pessoas para a Bonovo, porque há dois anos que trabalho com eles nesta mota. As pessoas da Bonovo também são boas, as minhas pessoas são a minha preferência porque conhecem o meu caminho e a mim".