Philipp Öttl: "Una experiencia fantástica en el 999 de Bayliss

Había un fin de semana libre entre Magny-Cours y Aragón, así que Philipp Öttl aceptó encantado la invitación del MSV Schwanenstadt para asistir al 13º Gran Premio Oldtimer en la Alta Austria.

"Tuve la oportunidad de pilotar la última Ducati V2 de Xavi Fores, que fue un evento muy chulo que disfruté mucho", dijo Öttl a SPEEDWEEK.com el jueves en Aragón, donde el próximo fin de semana se disputará la antepenúltima prueba de SBK del año. "Me acostumbré un poco a pilotar en carretera. La moto era especial, en la vuelta del desfile también pude pilotar la moto de Bayliss, la 999. Hay algo en pilotar una moto tan especial".

En Francia, Öttl logró entrar en el top-10 en las tres carreras por primera vez este año, y quiere aprovechar ese impulso en MotorLand Aragón. "En Magny-Cours trabajamos bien y con calma, eso es lo que quiero aquí también".

Dado que Philipp perderá su puesto en el equipo Go Eleven Ducati en favor del ex piloto de MotoGP Andrea Iannone después de esta temporada, cualquier buen resultado le ayudará en la búsqueda de trabajo. "Hay muchas conversaciones en marcha, dónde irá exactamente no está claro todavía. Mucho depende de dónde se mueva Marc Márquez. Entonces llegarán rápidamente algunas decisiones, hasta entonces hay que esperar y ver. Estoy mirando en diferentes direcciones, la prioridad es el Campeonato del Mundo de Superbikes. Si eso no funciona, o si no puedo sentarme en una moto competitiva allí, entonces tengo que buscar en otra parte. Hay muchos campeonatos en los que también hay interés".