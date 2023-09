Philipp Öttl: esperienza fantastica sulla 999 di Bayliss

C'era un fine settimana libero tra Magny-Cours e Aragon, così Philipp Öttl ha accettato volentieri l'invito di MSV Schwanenstadt a partecipare al 13° Gran Premio Oldtimer in Alta Austria.

"Ho avuto l'opportunità di guidare l'ultima Ducati V2 di Xavi Fores, un evento davvero bello che mi ha divertito", ha detto Öttl a SPEEDWEEK.com giovedì ad Aragon, dove il prossimo fine settimana si svolgerà il terzultimo evento SBK dell'anno. "Mi sono abituato un po' a guidare su strada. La moto era speciale, nel giro di parata ho anche potuto guidare la moto di Bayliss, la 999. C'è qualcosa di speciale nel guidare una moto così speciale".

In Francia, Öttl è entrato nella top-10 in tutte e tre le gare per la prima volta quest'anno e vuole portare questo slancio al MotorLand Aragon. "A Magny-Cours abbiamo lavorato bene e con calma, ed è quello che voglio anche qui".

Poiché Philipp ha perso il suo posto nel team Go Eleven Ducati a favore dell'ex pilota della MotoGP Andrea Iannone dopo questa stagione, ogni buon risultato sarà utile per la ricerca di un lavoro. "Ci sono molte trattative in corso, ma non è ancora chiaro dove si andrà a parare. Molto dipende da dove si muoverà Marc Marquez. Allora alcune decisioni arriveranno rapidamente, fino ad allora bisogna aspettare e vedere. Sto guardando in diverse direzioni, la priorità è il campionato mondiale Superbike. Se non dovesse funzionare, o se non potessi salire su una moto competitiva, allora dovrò guardare altrove. Ci sono molti campionati dove c'è anche interesse".