Philipp Öttl: Experiência fantástica no 999 de Bayliss

Muitos nomes conhecidos foram convidados para o 13º Grande Prémio Oldtimer em Schwanenstadt, entre eles o piloto do Campeonato do Mundo de Superbike Philipp Öttl. Ele foi autorizado a conduzir dois modelos especiais da Ducati.

Havia um fim de semana livre entre Magny-Cours e Aragon, por isso Philipp Öttl aceitou de bom grado o convite do MSV Schwanenstadt para participar no 13º Grande Prémio Oldtimer na Alta Áustria.

"Tive a oportunidade de pilotar a última Ducati V2 de Xavi Fores, o que foi um evento muito fixe de que gostei muito," disse Öttl ao SPEEDWEEK.com na quinta-feira em Aragão, onde o terceiro último evento SBK do ano terá lugar no próximo fim de semana. "Habituei-me um pouco a andar na estrada. A mota era especial, na volta de apresentação também andei na mota do Bayliss, a 999. Há qualquer coisa em andar numa mota tão especial."

Em França, Öttl conseguiu chegar ao top-10 nas três corridas pela primeira vez este ano e quer levar esse ímpeto para o MotorLand Aragon. "Em Magny-Cours trabalhámos bem e com calma, é isso que quero aqui também."

Com Philipp a perder o seu lugar na equipa Go Eleven Ducati para o antigo piloto de MotoGP Andrea Iannone após esta época, qualquer bom resultado ajudará na procura de emprego. "Há muitas conversações em curso, mas ainda não se sabe exatamente para onde vão. Muito depende do destino de Marc Marquez. Então, algumas decisões serão tomadas rapidamente, até lá temos de esperar para ver. Estou a olhar em diferentes direcções, a prioridade é o Campeonato do Mundo de Superbike. Se não der certo, ou se não puder andar numa moto competitiva, então tenho de procurar outro lugar. Há muitos campeonatos onde também há interesse".