Álvaro Bautista: "Un movimiento muy valiente por parte de Rea".

Toprak Razgatlioglu ha provocado un corrimiento de tierras en el Campeonato del Mundo de Superbikes con su cambio de Yamaha a BMW para las temporadas 2024 y 2025. Esto ha creado la oportunidad de que Jonathan Rea se vaya a Yamaha tras nueve años con Kawasaki. Esto, a su vez, obliga a Kawasaki a buscar un sucesor para el campeón récord.

Para muchos observadores está claro: estos dos cambios de equipo refuerzan la posición de Álvaro Bautista y Ducati. El campeón del mundo va camino de defender con éxito su título. Antes de las carreras de Aragón de este fin de semana, tiene una ventaja de 57 puntos sobre el segundo clasificado, Razgatlioglu. Rea, tercero, está ya 177 puntos por detrás, y sólo quedan 186 por disputarse.



Incluso si la regla de equilibrio se ajusta de nuevo para 2024, Bautista sigue siendo el favorito.

"Si me hubieran dicho al principio de la temporada que Toprak iría a BMW y Jonathan a Yamaha, no me lo habría creído", asegura Bautista a SPEEDWEEK.com. "Pero tienen que motivarse. Sobre todo porque sus fabricantes no van a traer una moto nueva y están sacando el máximo rendimiento a la actual. Si siguieran en el mismo equipo con la misma moto una temporada más, todo sería igual para ellos. Es difícil dar un gran paso de un año para otro en estas condiciones, el nivel del campeonato es demasiado alto. Así que tienen que cambiar algo por sí mismos que les haga pensar que les hará más rápidos".

"Será interesante ver cómo se adaptan a la nueva moto", añadió el español. "Toprak corre para Yamaha por cuarto año, probablemente pueda adaptarse más rápido a una moto diferente. Jonathan lleva nueve años con Kawasaki, para él la adaptación será un gran reto. Estas dos motos son muy diferentes, estoy emocionado. Esto demuestra que Jonathan todavía tiene la fuerza y el hambre para luchar por las victorias. Si no, se habría quedado con Kawasaki. Pero quiere volver a ganar, es un movimiento muy valiente por su parte".