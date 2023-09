Alvaro Bautista : "Une décision très courageuse de la part de Rea".

Toprak Razgatlioglu a provoqué un glissement de terrain en passant de Yamaha à BMW pour les saisons 2024 et 2025 du championnat du monde Superbike. Ainsi, la possibilité s'est présentée pour Jonathan Rea de passer chez Yamaha après neuf ans passés chez Kawasaki. Cela oblige à son tour Kawasaki à chercher un successeur à son champion record.

Pour de nombreux observateurs, il est clair que ces deux changements d'équipe renforcent la position d'Alvaro Bautista et de Ducati. Le champion du monde est en bonne voie pour défendre son titre avec succès. Avant les courses de ce week-end à Aragon, il a 57 points d'avance sur le deuxième Razgatlioglu. Rea, troisième, a déjà 177 points de retard - et il n'en reste plus que 186 à prendre.



Même si la règle d'équilibre est une nouvelle fois adaptée pour 2024, Bautista reste dans le rôle du favori.

"Si tu m'avais dit en début de saison que Toprak irait chez BMW et Jonathan chez Yamaha, je ne l'aurais pas cru", a assuré Bautista lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Mais ils doivent se motiver. Surtout que leurs constructeurs n'apportent pas de nouvelle moto et qu'ils tirent le maximum de celle qu'ils ont actuellement. S'ils restaient une saison de plus dans la même équipe avec la même moto, tout serait identique pour eux. Dans ces conditions, il est difficile de faire un grand pas d'une année à l'autre, le niveau du championnat est trop élevé pour cela. Ils doivent donc changer quelque chose pour eux, ce qui leur fait penser que cela les rendra plus rapides".

"Il sera intéressant de voir comment ils pourront s'adapter à la nouvelle moto", a ajouté l'Espagnol. "Toprak en est à sa quatrième année chez Yamaha, il pourra probablement s'adapter plus rapidement à une autre moto. Jonathan est chez Kawasaki depuis neuf ans, pour lui, l'adaptation sera un grand défi. Ces deux motos sont très différentes, je suis impatient. Cela montre que Jonathan a toujours la force et la faim de se battre pour des victoires. Sinon, il serait resté chez Kawasaki. Mais il veut à nouveau gagner, c'est une démarche très courageuse de sa part".