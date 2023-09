Alvaro Bautista: "Una mossa molto coraggiosa da parte di Rea".

Toprak Razgatlioglu ha provocato uno smottamento nel Campionato mondiale Superbike con il suo passaggio dalla Yamaha alla BMW per le stagioni 2024 e 2025. Questo ha creato l'opportunità per Jonathan Rea di passare alla Yamaha dopo nove anni con la Kawasaki. Questo a sua volta costringe Kawasaki a cercare un successore per il campione dei record.

Per molti osservatori è chiaro: questi due cambiamenti di squadra rafforzano la posizione di Alvaro Bautista e della Ducati. Il campione del mondo è sulla buona strada per difendere con successo il suo titolo. Prima delle gare di Aragon di questo fine settimana, ha un vantaggio di 57 punti sul secondo classificato, Razgatlioglu. Rea, terzo, ha già 177 punti di distacco, e ne mancano solo 186.



Anche se la regola dell'equilibrio verrà nuovamente modificata per il 2024, Bautista rimane il favorito.

"Se all'inizio della stagione mi aveste detto che Toprak sarebbe andato alla BMW e Jonathan alla Yamaha, non ci avrei creduto", ha assicurato Bautista a SPEEDWEEK.com. "Ma devono motivarsi da soli. Soprattutto perché i loro costruttori non stanno portando una nuova moto e stanno ottenendo il massimo da quella attuale. Se rimanessero nella stessa squadra con la stessa moto per un'altra stagione, tutto sarebbe uguale per loro. È difficile fare un grande passo da un anno all'altro in queste condizioni, il livello del campionato è troppo alto. Quindi devono cambiare qualcosa che li porti a pensare di essere più veloci".

"Sarà interessante vedere come si adatteranno alla nuova moto", ha aggiunto lo spagnolo. "Toprak corre per la Yamaha per il quarto anno, probabilmente riuscirà ad adattarsi più velocemente a una moto diversa. Jonathan è stato con la Kawasaki per nove anni, per lui l'adattamento sarà una grande sfida. Queste due moto sono molto diverse, sono entusiasta. Questo dimostra che Jonathan ha ancora la forza e la voglia di lottare per le vittorie. Altrimenti sarebbe rimasto con la Kawasaki. Ma vuole vincere di nuovo, è una mossa molto coraggiosa da parte sua".