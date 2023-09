Alvaro Bautista: "Uma jogada muito corajosa de Rea".

Com Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, dois campeões de Superbike vão mudar de equipa para a próxima época. O líder do Campeonato do Mundo, Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati), explica por que razão têm de o fazer.

Toprak Razgatlioglu causou uma reviravolta no Campeonato do Mundo de Superbike com a sua mudança da Yamaha para a BMW para as épocas de 2024 e 2025. Isto criou a oportunidade para Jonathan Rea ir para a Yamaha depois de nove anos com a Kawasaki. Isso, por sua vez, força a Kawasaki a procurar um sucessor para o campeão recorde.

Para muitos observadores, é claro: estas duas mudanças de equipa reforçam a posição de Alvaro Bautista e da Ducati. O campeão do mundo está no bom caminho para defender com sucesso o seu título. Antes das corridas deste fim de semana em Aragão, tem 57 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Razgatlioglu. Rea, em terceiro, já está 177 pontos atrás - e faltam apenas 186.



Mesmo que a regra do equilíbrio seja ajustada mais uma vez para 2024, Bautista continua a ser o favorito.

"Se me tivessem dito no início da época que Toprak iria para a BMW e Jonathan para a Yamaha, eu não teria acreditado", garantiu Bautista ao SPEEDWEEK.com. "Mas eles têm de se motivar. Especialmente porque os seus fabricantes não estão a trazer uma nova moto e eles estão a tirar o máximo partido da atual. Se ficassem na mesma equipa com a mesma moto durante mais uma época, tudo seria igual para eles. É difícil dar um grande passo de um ano para o outro nestas condições, o nível do campeonato é demasiado elevado. Por isso, têm de mudar alguma coisa para eles próprios que os faça pensar que os vai tornar mais rápidos."

"Vai ser interessante ver como se adaptam à nova moto", acrescentou o espanhol. "Toprak está no seu quarto ano com a Yamaha, provavelmente conseguirá adaptar-se a uma moto diferente mais rapidamente. Jonathan está com a Kawasaki há nove anos, para ele a adaptação será um grande desafio. Estas duas motos são muito diferentes, estou entusiasmado. Isto mostra que o Jonathan ainda tem a força e a vontade de lutar pelas vitórias. Caso contrário, ele teria ficado com a Kawasaki. Mas ele quer voltar a ganhar, é uma atitude muito corajosa da sua parte."