Scott Redding asegura: No hay mala sangre con Gerloff

"No recuerdo haberme caído nunca tres veces en un fin de semana", dijo Scott Redding tras su fallida actuación en Magny-Cours hace poco menos de quince días. "Como los tiempos por vuelta estaban tan juntos, hay poco margen de error".

En la primera vuelta del sprint del domingo por la mañana, Redding adelantó a su compañero de BMW Garrett Gerloff y recibió una penalización de vuelta larga por ello. La segunda carrera principal del domingo por la tarde se abandonó tras un accidente en el que se vieron implicados Redding y Dominique Aegerter (GRT Yamaha) y posteriormente se reanudó. Por su segunda infracción, Redding recibió una doble penalización de vuelta larga.

El martes antes de Aragón, BMW confirmó oficialmente lo que los gorriones llevaban tiempo silbando desde los tejados: Redding y Gerloff serán compañeros de equipo en Bonovo action BMW el próximo año.

"Para mí no supone ninguna diferencia si alguien lleva una BMW o una Kawasaki, en la pista quiero ganar a todo el mundo", dijo Redding a SPEEDWEEK.com en una conversación cara a cara en Aragón. "Si veo un hueco, lo aprovecharé. Es importante ser el mejor piloto BMW, pero eso no tiene nada que ver con cómo afronto una carrera. Fue un caso de dos pilotos con ideas diferentes al entrar en la curva. Por desgracia, los dos nos caímos. Garrett fue muy comprensivo, algunos miembros de su equipo no tanto. Pero nosotros, como pilotos, sabemos lo que estaba pasando en la pista en ese momento. Los de fuera no lo saben, sólo pueden adivinarlo por las imágenes de televisión".

"No fue bonito", añadió el inglés. "Luego llegó la noticia de que íbamos a ser compañeros de equipo. Garrett me dijo que por su culpa los pilotos también se habían caído, que no me preocupara. Su reacción fue muy buena, no hubo ni hay tensión entre nosotros. No hay mala sangre".