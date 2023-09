Scott Redding assure qu'il n'y a pas de malentendu avec Gerloff

"Je ne me souviens pas d'avoir chuté trois fois en un week-end", a déclaré Scott Redding après son entrée ratée à Magny-Cours il y a à peine deux semaines. "Parce que les temps au tour étaient si proches les uns des autres, il y a peu de place pour l'erreur".

Dès le premier tour du sprint du dimanche matin, Redding a éliminé son collègue BMW Garrett Gerloff et a écopé d'une pénalité pour longue piste. La deuxième course principale du dimanche après-midi a été interrompue après un accident entre Redding et Dominique Aegerter (GRT Yamaha) et a été relancée plus tard. Pour sa deuxième infraction, Redding a écopé d'une double pénalité de long lap.

Mardi, avant Aragon, BMW a confirmé officiellement ce que tout le monde savait depuis longtemps : Redding et Gerloff seront coéquipiers chez Bonovo action BMW l'année prochaine.

"Pour moi, cela ne fait aucune différence si quelqu'un est assis sur une BMW ou une Kawasaki, sur la piste je veux battre tout le monde", a raconté Redding lors d'un entretien en tête-à-tête avec SPEEDWEEK.com en Aragon. "Si je vois une ouverture, je l'exploite. Il est important d'être le meilleur pilote BMW, mais cela n'a rien à voir avec la façon dont j'aborde une course. C'était le cas de deux pilotes qui avaient des idées différentes au moment d'aborder le virage. Malheureusement, nous sommes tous les deux tombés. Garrett a été très compréhensif, mais certains membres de son équipe ne l'étaient pas. Mais en tant que pilotes, nous savons ce qui s'est passé sur la piste à ce moment-là. Les personnes extérieures ne le savent pas, elles ne peuvent que faire des suppositions à partir des images télévisées".

"Ce n'était pas beau", a ajouté l'Anglais. "Ensuite, la nouvelle est tombée que nous allions devenir coéquipiers. Garrett m'a dit que des pilotes étaient déjà tombés à cause de lui, que je ne devais pas m'en inquiéter. Sa réaction a été très bonne, il n'y a pas eu et il n'y a pas de tensions entre nous. Il n'y a pas de malaise".