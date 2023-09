Scott Redding assicura: non scorre cattivo sangue con Gerloff

"Non ricordo di essere mai caduto tre volte in un fine settimana", ha detto Scott Redding dopo la sua prestazione fallimentare a Magny-Cours poco meno di due settimane fa. "Dato che i tempi sul giro erano così vicini, c'è poco spazio per gli errori".

Nel corso del primo giro della gara sprint di domenica mattina, Redding ha superato il collega della BMW Garrett Gerloff, ricevendo una penalità di long-lap. La seconda gara principale di domenica pomeriggio è stata abbandonata dopo un incidente che ha coinvolto Redding e Dominique Aegerter (GRT Yamaha) ed è poi ripartita. Per la sua seconda infrazione, Redding ha ricevuto una doppia penalità di long-lap.

Martedì, prima di Aragon, la BMW ha confermato ufficialmente ciò che i passeri fischiavano da tempo dai tetti: Redding e Gerloff saranno compagni di squadra alla Bonovo action BMW il prossimo anno.

"Per me non fa differenza se qualcuno è su una BMW o su una Kawasaki, in pista voglio battere tutti", ha detto Redding a SPEEDWEEK.com in una conversazione a tu per tu ad Aragon. "Se vedo un divario, lo sfrutto. È importante essere il miglior pilota BMW, ma questo non ha nulla a che vedere con il mio modo di affrontare una gara. Si è trattato di due piloti che avevano idee diverse in curva. Purtroppo siamo caduti entrambi. Garrett è stato molto comprensivo, mentre alcuni membri del suo equipaggio non lo sono stati altrettanto. Ma noi piloti sappiamo cosa stava succedendo in pista in quel momento. Gli esterni non lo sanno, possono solo immaginare dalle immagini televisive".

"Non è stato bello", ha aggiunto l'inglese. "Poi è arrivata la notizia che saremmo stati compagni di squadra. Garrett mi ha detto che per colpa sua anche i piloti sono caduti, non dovevo preoccuparmi. La sua reazione è stata ottima, non c'era e non c'è alcuna tensione tra noi. Non scorre cattivo sangue".