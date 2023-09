Aragon FP1 : Johnny Rea (Kawasaki) d'un cheveu devant Honda

Le champion du monde Superbike Jonathan Rea a terminé la première séance d'essais libres à Aragon devant le surprenant pilote Honda Iker Lecuona. Danilo Petrucci (Ducati) et Garrett Gerloff (BMW) ont également été rapides.

La nuit, il fait actuellement jusqu'à 10 degrés Celsius en Aragon, mais pendant la journée, le temps est de rêve avec un ciel bleu, du soleil et des températures avoisinant les 25 degrés l'après-midi.



Lorsque la première séance d'essais libres a débuté vendredi matin à 10h30, l'air était à 19 degrés et l'asphalte à 22.

Le premier meilleur temps notable a été réalisé par le champion record Jonathan Rea sur sa Kawasaki dans le premier quart d'heure avec 1:50,309 min.



Ce temps est déjà d'un niveau élevé. A titre de comparaison, le meilleur tour en course a été réalisé par Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en 2022 lors de la course Superpole en 1:49,375 min. La même année, le Turc a établi le record de la pole en 1:48,267 min.

Le temps de Rea n'a plus été battu pendant les 45 minutes de la séance, le Nord-Irlandais terminant premier de la FP1 devant le surprenant pilote officiel Honda Iker Lecuona, qui n'a perdu que 0,032 sec. Comme à Magny-Cours, l'Espagnol utilise le nouveau châssis, son coéquipier Xavi Vierge l'ancien. "Nous avons ainsi une bonne comparaison et les pilotes peuvent rouler avec ce qu'ils préfèrent", a raconté le team manager Leon Camier.

Danilo Petrucci a terminé troisième sur la Ducati de Barni, tandis que Garrett Gerloff a placé la meilleure BMW à la quatrième place.



Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et Alvaro Bautista (Ducati) ont agi de manière discrète et se sont classés septième et huitième.

Le seul Allemand, Philipp Öttl (Go Eleven Ducati), s'est classé 10e et le Suisse Dominique Aegerter (GRT Yamaha) 11e.



Dans l'équipe d'usine Kawasaki, Alex Lowes est absent après son opération du ménisque et est remplacé par le pilote d'essai Florian Marino (13e).

Comme toujours lors des essais libres, les temps sont à prendre avec précaution, car les pilotes et les teams ont des stratégies différentes et ne roulent pas avec des pneus identiques au même moment. Alors que certains partent à la chasse au chrono, d'autres travaillent sur les réglages de course.