Aragon FP1: Johnny Rea (Kawasaki) in testa alla classifica delle Honda

Di notte, ad Aragon si sta raffreddando fino a 10 gradi, ma di giorno c'è un tempo da sogno con cielo azzurro, sole e circa 25 gradi nel pomeriggio.



Quando sono iniziate le prime prove libere alle 10.30 di venerdì mattina, l'aria era a 19 gradi e l'asfalto a 22 gradi.

Il primo tempo di rilievo è stato realizzato dal campione record Jonathan Rea sulla Kawasaki nel primo quarto d'ora con 1:50.309 min.



Questo tempo è già di alto livello. A titolo di confronto, il giro più veloce in gara è stato realizzato da Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nel 2022 nella Superpole con 1'49.375 min. Il turco ha stabilito il record della pole nello stesso anno con 1'48.267 min.

Il tempo di Rea non è stato più battuto nel corso dei 45 minuti di sessione: il nordirlandese ha concluso le FP1 al primo posto davanti al sorprendente pilota ufficiale Honda Iker Lecuona, che ha perso solo 0,032 secondi. Come a Magny-Cours, lo spagnolo sta utilizzando il nuovo telaio, mentre il compagno di squadra Xavi Vierge quello vecchio. "Così abbiamo un buon confronto e i piloti possono guidare con quello che preferiscono", ci ha detto il team manager Leon Camier.

Il terzo posto è andato a Danilo Petrucci sulla Ducati Barni, mentre Garrett Gerloff ha portato la migliore BMW al quarto posto.



Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Alvaro Bautista (Ducati) si sono comportati in modo insignificante, finendo rispettivamente settimo e ottavo.

L'unico tedesco Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) ha conquistato il 10° posto, lo svizzero Dominique Aegerter (GRT Yamaha) l'11°.



Nel team Kawasaki, Alex Lowes è fuori dopo l'operazione al menisco ed è sostituito dal collaudatore Florian Marino (13°).

Come sempre nelle sessioni di prove libere, i tempi vanno presi con le molle perché i piloti e le squadre hanno strategie diverse e non montano le stesse gomme nello stesso momento. Mentre alcuni inseguono i tempi, altri lavorano sulla messa a punto per la gara.