FP1 de Aragão: Johnny Rea (Kawasaki) muito perto da Honda

O campeão do recorde de Superbike, Jonathan Rea, terminou o primeiro treino livre em Aragão à frente do surpreendentemente forte piloto da Honda, Iker Lecuona. Danilo Petrucci (Ducati) e Garrett Gerloff (BMW) também foram rápidos.

A noite está a arrefecer até aos 10 graus Celsius em Aragão, mas durante o dia há um tempo de sonho com céu azul, sol e cerca de 25 graus à tarde.



Quando os primeiros treinos livres começaram às 10h30 da manhã de sexta-feira, o ar estava a 19 graus e o asfalto a 22 graus.

O primeiro melhor tempo notável foi estabelecido pelo campeão recordista Jonathan Rea na Kawasaki no primeiro quarto de hora com 1:50.309 min.



Este tempo já está a um nível elevado. Em comparação, a volta mais rápida da corrida foi estabelecida por Toprak Razgatlioglu (Yamaha) em 2022 na corrida Superpole com 1'49,375 min. O turco estabeleceu o recorde da pole no mesmo ano com 1'48,267 min.

O tempo de Rea não voltou a ser batido durante a sessão de 45 minutos, tendo o irlandês do norte terminado o FP1 em primeiro lugar, à frente do surpreendentemente forte piloto de fábrica da Honda, Iker Lecuona, que perdeu apenas 0,032 segundos. Tal como em Magny-Cours, o espanhol está a utilizar o novo chassis e o seu companheiro de equipa Xavi Vierge o antigo. "Assim, temos uma boa comparação e os pilotos podem rodar com o que preferirem", disse-nos o chefe de equipa Leon Camier.

O terceiro lugar foi para Danilo Petrucci na Barni Ducati, com Garrett Gerloff a levar o melhor BMW para quarto.



Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Alvaro Bautista (Ducati) tiveram um desempenho inexpressivo, terminando em sétimo e oitavo, respetivamente.

O único alemão Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) rodou para o 10º lugar e o suíço Dominique Aegerter (GRT Yamaha) para o 11º.



Na equipa de fábrica da Kawasaki, Alex Lowes está de fora após a operação ao menisco e é substituído pelo piloto de testes Florian Marino (13º).

Como sempre nas sessões de treinos livres, os tempos devem ser tomados com cautela porque os pilotos e as equipas têm estratégias diferentes e não estão a usar pneus idênticos ao mesmo tempo. Enquanto alguns estão a perseguir os tempos, outros estão a trabalhar na configuração para a corrida.