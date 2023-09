Sensation : sixième équipe Ducati en championnat du monde Superbike

Le 9 août, SPEEDWEEK.com a rapporté les projets du chef d'équipe Manuel Puccetti de passer de Kawasaki à Ducati avec son équipe Superbike. "Continuer comme ça, c'est impossible pour moi", soulignait l'Italien, qui ne connaît quasiment plus de succès avec la ZX-10RR depuis 2020. "Ducati aurait du sens parce que nous pourrions acheter chez eux une moto capable de gagner. J'ai besoin de perspectives d'avenir prometteuses, il est facile de voir quelle marque est actuellement le premier choix".

Vendredi, SPEEDWEEK.com s'est renseigné auprès de Puccetti à Aragon sur l'état d'avancement de la situation. "Je n'ai pas de nouvelles pour toi, à part que le déjeuner était bon", souriait le chef d'équipe.

Mais des sources chez Ducati confirment : L'accord est conclu, Puccetti ira chez le constructeur de Borgo Panigale ! Quelques puissants sponsors sont à l'origine de ce changement sensationnel et, selon les informations, le matériel a déjà été commandé chez Ducati. Puccetti a fait le tour du paddock et parle de la saison prochaine avec les techniciens Ducati - ce genre de choses ne passe pas inaperçu. Et parmi les pilotes à la recherche d'un emploi, la nouvelle s'est déjà répandue.

Les candidats évidents pour le siège Ducati chez Puccetti sont le pilote officiel Michael Rinaldi et Philipp Öttl de l'équipe Go-Eleven, qui connaissent tous deux parfaitement la Panigale V4R. Öttl a terminé troisième du championnat du monde Supersport avec Puccetti en 2020, mais l'Allemand ne devrait avoir une chance que si le deal avec Rinaldi n'aboutit pas. Loris Baz, qui a été remercié par BMW, ne fait pas non plus mystère de son intérêt pour une Ducati rapide.

Puccetti est depuis de nombreuses années l'un des meilleurs teams privés du championnat du monde Superbike, mais depuis 2020, ils sont sérieusement à la traîne avec la Kawasaki.

Manuel Puccetti a ouvert la voie à la carrière grandiose du futur champion du monde de Superbike Toprak Razgatlioglu. Après les deux années de ce dernier dans la Red Bull Rookies Cup, il l'a propulsé en Championnat d'Europe Superstock 600, qu'il a remporté d'emblée en 2015. Le Turc a ensuite couru deux ans en Championnat d'Europe Superstock 1000, dans lequel il a remporté le titre en 2017.

En 2018, Razgatlioglu a effectué sa première saison en Championnat du monde Superbike. Avec l'équipe Puccetti, il a alors conquis deux places de podium de manière sensationnelle en tant que rookie. Lors de sa deuxième saison avec les Italiens, Toprak a gagné deux fois, est monté 13 fois sur le podium et a terminé cinquième au championnat du monde.

Le départ de Toprak pour Yamaha a marqué le début du déclin de l'équipe Puccetti dans la catégorie Superbike. Xavi Fores et Lucas Mahias ainsi que le pilote intérimaire Tito Rabat n'ont jamais pu renouer avec les succès de leur prédécesseur. Le point le plus bas a été atteint cette saison avec l'ex-champion du monde Tom Sykes, qui s'est séparé à l'amiable après les quatre premières épreuves.

Aux quatre équipes Ducati de cette année, Aruba.it, Motocorsa, Barni et Go Eleven, s'ajoutent deux nouvelles équipes, Marc VDS et Puccetti. Seul le team d'usine Aruba alignera deux pilotes, tous les autres un seul.

Les équipes Ducati dans le championnat du monde Superbike 2024 :

Aruba.it : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)



Go Eleven : Andrea Iannone (I)



Barni : Danilo Petrucci (I)



Marc VDS : Sam Lowes (GB)



Puccetti : Rinaldi ? Baz ? Öttl ?



Motocorsa : Rinaldi ? Baz ? Öttl ?