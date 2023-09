Sensation: sesto team Ducati nel Campionato Mondiale Superbike

Il 9 agosto, SPEEDWEEK.com ha riportato i piani del boss del team Manuel Puccetti di passare da Kawasaki a Ducati con il suo team Superbike. "Continuare così è impossibile per me", ha sottolineato l'italiano, che ha avuto poco successo con la ZX-10RR dal 2020. "La Ducati avrebbe senso perché da loro possiamo acquistare una moto in grado di vincere. Ho bisogno di prospettive future promettenti, è facile capire quale marchio sia la prima scelta al momento".

Venerdì ad Aragon, SPEEDWEEK.com ha chiesto a Puccetti come stanno le cose. "Non ho notizie da darvi, se non che il pranzo è stato buono", ha risposto sorridendo il capo squadra.

Ma fonti della Ducati confermano: L'accordo è fatto, Puccetti passerà alla casa di Borgo Panigale! Alcuni potenti sponsor sono dietro il sensazionale cambiamento, secondo quanto riportato il materiale è già stato ordinato alla Ducati. Puccetti ha sondato il paddock e sta parlando con i tecnici Ducati della prossima stagione: una cosa del genere non passa inosservata. E la notizia si è già diffusa tra i piloti in cerca di lavoro.

I candidati più ovvi per la sella Ducati di Puccetti sono l'ancora pilota ufficiale Michael Rinaldi e Philipp Öttl del team Go-Eleven, che conoscono entrambi molto bene la Panigale V4R. Öttl è arrivato terzo nel Campionato del Mondo Supersport con Puccetti nel 2020, ma il tedesco potrebbe avere una chance solo se l'accordo con Rinaldi non dovesse andare in porto. Anche Loris Baz, licenziato da BMW, non nasconde il suo interesse per una Ducati veloce.

Puccetti è stato per molti anni uno dei migliori team privati nel Campionato Mondiale Superbike, ma dal 2020 è rimasto indietro con la Kawasaki.

Manuel Puccetti ha aperto la strada alla grandiosa carriera del futuro campione del mondo Superbike Toprak Razgatlioglu. Dopo i due anni nella Red Bull Rookies Cup, lo ha portato nel Campionato Europeo Superstock 600, che ha vinto a pieno titolo nel 2015. Il turco ha poi corso per due anni nel Campionato Europeo Superstock 1000, nel quale ha conquistato il titolo nel 2017.

Il 2018 è stata la prima stagione di Razgatlioglu nel Campionato mondiale Superbike, con il team Puccetti, dove ha conquistato due podi da esordiente. Nella sua seconda stagione con gli italiani, Toprak ha vinto due volte, è salito sul podio 13 volte e si è classificato quinto nel campionato mondiale.

Con la partenza di Toprak verso la Yamaha, il team Puccetti iniziò il suo declino nella classe Superbike. Xavi Fores e Lucas Mahias e il pilota temporaneo Tito Rabat non sono mai stati in grado di eguagliare il successo del loro predecessore. Il punto più basso è stato raggiunto in questa stagione con l'ex campione del mondo Tom Sykes, che si è separato di comune accordo dopo i primi quattro eventi.

Ai quattro team Ducati di quest'anno, Aruba.it, Motocorsa, Barni e Go Eleven, si aggiungono due nuovi team, Marc VDS e Puccetti. Solo il team ufficiale Aruba schiererà due piloti, tutti gli altri uno.

Le squadre Ducati nel Campionato Mondiale Superbike 2024:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)



Go Eleven: Andrea Iannone (I)



Barni: Danilo Petrucci (I)



Marc VDS: Sam Lowes (GB)



Puccetti: Rinaldi? Baz? Öttl?



Motocorsa: Rinaldi? Baz? Öttl?