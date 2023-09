Sensação: Sexta equipa Ducati no Campeonato do Mundo de Superbike

A Ducati está a receber uma nova adição ao Campeonato do Mundo de Superbike. Depois de a equipa Marc VDS ter confirmado a sua entrada para 2024, segue-se o próximo martelo: a equipa Puccetti também vai trabalhar com a fábrica de Bolonha.

Em 9 de agosto, a SPEEDWEEK.com noticiou os planos do chefe de equipa Manuel Puccetti de mudar da Kawasaki para a Ducati com a sua equipa de Superbike. "Continuar assim é impossível para mim", sublinhou o italiano, que tem tido pouco sucesso com a ZX-10RR desde 2020. "A Ducati faria sentido porque podemos comprar uma moto capaz de vencer com eles. Preciso de perspectivas futuras promissoras, é fácil ver qual marca é a primeira escolha no momento."

Em Aragão, na sexta-feira, o SPEEDWEEK.com perguntou a Puccetti sobre a situação atual. "Não tenho notícias para si, exceto que o almoço foi bom", sorriu o chefe de equipa.

Mas fontes na Ducati confirmam: O negócio está feito, Puccetti vai para o fabricante de Borgo Panigale! Alguns potentes patrocinadores estão por detrás da sensacional mudança, de acordo com os relatos o material já foi encomendado à Ducati. Puccetti colocou sensores no paddock e está a falar com os técnicos da Ducati sobre a próxima época - algo assim não passa despercebido. E a notícia já se espalhou entre os pilotos que estão à procura de emprego.

Os candidatos óbvios para o lugar da Ducati em Puccetti são o ainda piloto de fábrica Michael Rinaldi e Philipp Öttl da equipa Go-Eleven, ambos conhecem muito bem a Panigale V4R. Öttl terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Supersport com a Puccetti em 2020, mas o alemão só deverá ter uma oportunidade se o acordo com Rinaldi não se concretizar. Loris Baz, que foi despedido da BMW, também não esconde o seu interesse numa Ducati rápida.

A Puccetti tem sido uma das melhores equipas privadas no Campeonato do Mundo de Superbike há muitos anos, mas desde 2020 tem ficado muito para trás com a Kawasaki.

Manuel Puccetti abriu o caminho para a grandiosa carreira do futuro Campeão do Mundo de Superbike Toprak Razgatlioglu. Após dois anos na Red Bull Rookies Cup, levou-o para o Campeonato da Europa de Superstock 600, que venceu em 2015. O turco correu então durante dois anos no Campeonato Europeu de Superstock 1000, no qual conquistou o título em 2017.

2018 foi a primeira temporada de Razgatlioglu no Campeonato Mundial de Superbike, com a equipa Puccetti, que conquistou sensacionalmente dois pódios como estreante na época. Na sua segunda época com os italianos, Toprak venceu duas vezes, subiu ao pódio 13 vezes e terminou em quinto lugar no Campeonato do Mundo.

Com a saída de Toprak para a Yamaha, a equipa Puccetti começou o seu declínio na classe Superbike. Xavi Fores e Lucas Mahias, bem como o piloto temporário Tito Rabat, nunca foram capazes de igualar o sucesso do seu antecessor. O ponto mais baixo foi atingido esta época com o antigo campeão do mundo Tom Sykes, que se separou por mútuo acordo após os primeiros quatro eventos.

Às quatro equipas Ducati deste ano, Aruba.it, Motocorsa, Barni e Go Eleven, juntam-se duas novas equipas, Marc VDS e Puccetti. Apenas a equipa de fábrica de Aruba terá dois pilotos, todas as outras terão um.

As equipas Ducati no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)



Go Eleven: Andrea Iannone (I)



Barni: Danilo Petrucci (I)



Marc VDS: Sam Lowes (GB)



Puccetti: Rinaldi? Baz? Öttl?



Motocorsa: Rinaldi? Baz? Öttl?