Aragón, FP2 : Trois Ducati devant Kawasaki, Honda et BMW

La première journée d'entraînement du championnat du monde Superbike 2023 à Aragón a été dominée par Ducati. Derrière trois Panigale V4R suivent respectivement une Kawasaki, une Honda et une BMW. La meilleure Yamaha ne se classe que 7e.

Lors de la première séance d'essais, Jonathan Rea a réalisé le meilleur temps en 1:50,309 min au guidon de sa Kawasaki ZX-10RR, tandis que l'as Honda Iker Lecuona était à peine plus lent. Le temps en Aragon au début de la FP2 était magnifique avec 25 degrés et du soleil. Dès les cinq premières minutes, Danilo Petrucci (Ducati) a battu en 1:50,064 min le temps réalisé par Rea le matin même, 2⁄3 du peloton réalisant déjà les meilleurs temps personnels.

Quelques tours plus tard, Rea a gravé sur l'asphalte le premier temps sous les 1:50 min en 1:49,970. A titre de comparaison, le record du tour a été établi par Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en 2022 lors de la course Superpole en 1:49,375 min. Le Turc détient également le record de la pole en 1:48,267 min.

Une chute sans gravité a été enregistrée dans le premier quart d'heure par Tito Rabat, alors que son compatriote et collègue de marque Kawasaki Isaac Vinales (Kawasaki) n'avait pas encore effectué de tour chronométré. Rea était toujours en tête de la feuille des temps devant les pilotes Ducati Petrucci, Álvaro Bautista et Michael Rinaldi ainsi que Toprak Razgatlioglu (Yamaha). A moins d'une seconde du Nord-Irlandais, Domi Aegerter (Yamaha) a pris la sixième place.

Les pilotes de Superbike ont continué à faire des tours et à travailler sur les réglages de la course. C'est l'as de la BMW Garrett Gerloff qui a fait le plus grand bond en avant en se classant cinquième à 0,5 seconde de Rea. Michael van der Mark (BMW) a chuté, ce qui l'a contraint à une pause involontaire.

A dix minutes de la fin, seuls les pilotes Honda Lecuona et Xavier Vierge ainsi que Bradley Ray (Yamaha) et Vinales n'ont pas réussi à s'améliorer. En 1:49,726 min, Rinaldi était en tête de la feuille de temps. Rea, Bautista et Razgatlioglu ont réalisé des longs runs très performants avec des temps dans les 1:50 min.

A six minutes de la fin, certains pilotes ont tenté de réaliser un temps rapide avec un nouveau pneu. C'est Bautista qui a ouvert le bal en signant le meilleur tour en 1:49,649 min. Petrucci s'est classé devant Rea et a ainsi permis à Ducati de mener trois fois au score. Les choses en sont restées là.

Iker Lecuona a chuté en fin de course et n'a pas pu améliorer son temps. Avec son temps de la matinée, l'Espagnol a néanmoins terminé la première journée d'entraînement en cinquième position sur la liste des temps combinés. La meilleure BMW était à nouveau celle de Garrett Gerloff de Bonovo action, à 0,8 seconde de la sixième place.

Yamaha s'est montrée très discrète lors de la deuxième séance d'essais, même la figure de proue Toprak Razgatlioglu a terminé septième, soit plus de 1,1 seconde de moins.

Pour Dominique Aegerter (Yamaha), Aragón n'est pas le meilleur terrain, mais le Suisse termine le vendredi à la 9e place, devant le pilote d'usine Andrea Locatelli (10e). Philipp Öttl (Ducati) a réalisé le onzième meilleur temps.

Le remplaçant de Lowes, Florian Marino (Kawasaki), a fait un solide travail en se classant 16e à 1,7 seconde.