Aragón, FP2: tre Ducati davanti a Kawasaki, Honda e BMW

Nella prima sessione di prove, Jonathan Rea ha fatto segnare il miglior tempo con la sua Kawasaki ZX-10RR in 1:50.309 min, solo leggermente più lento l'asso della Honda Iker Lecuona. Il tempo ad Aragón all'inizio delle FP2 era splendido, con 25 gradi e sole. Già nei primi cinque minuti Danilo Petrucci (Ducati) ha abbassato il tempo di Rea al mattino in 1:50.064 min, mentre 2⁄3 del gruppo aveva già fatto registrare i tempi più veloci.

Pochi giri dopo, Rea ha bruciato sull'asfalto il primo tempo sotto l'1:50 in 1:49.970 minuti. Per fare un confronto: il record sul giro è stato stabilito da Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nel 2022 nella gara di Superpole in 1:49.375 min. Il turco detiene anche il record della pole in 1:48.267 min.

Tito Rabat è stato vittima di una innocua caduta nel primo quarto d'ora, mentre il suo connazionale e collega Isaac Vinales (Kawasaki) non ha ancora completato un giro cronometrato. Rea ha continuato a guidare la classifica dei tempi davanti ai piloti Ducati Petrucci, Álvaro Bautista e Michael Rinaldi e a Toprak Razgatlioglu (Yamaha). A un secondo dal nordirlandese, Domi Aegerter (Yamaha) ha chiuso al sesto posto.

I piloti della Superbike hanno continuato a macinare giri e a lavorare sulla messa a punto della gara. Il salto più grande è stato fatto dall'asso della BMW Garrett Gerloff, che ha concluso al quinto posto, a 0,5 secondi da Rea. Michael van der Mark (BMW) è stato vittima di una caduta e ha dovuto fare una pausa involontaria.

A dieci minuti dalla fine, solo i piloti Honda Lecuona e Xavier Vierge, Bradley Ray (Yamaha) e Vinales non avevano ottenuto un miglioramento personale. Rinaldi ha chiuso la classifica dei tempi in 1:49.726 min. Rea, Bautista e Razgatlioglu hanno fatto degli ottimi long run con tempi intorno all'1:50 min.

A sei minuti dalla fine, diversi piloti hanno cercato un tempo veloce con uno pneumatico nuovo. Il primo è stato Bautista, che ha fatto segnare il giro più veloce fino a quel momento in 1'49.649". Petrucci ha preceduto Rea per dare alla Ducati un vantaggio di tre piloti. Il vantaggio è rimasto tale.

Iker Lecuona è caduto nelle fasi finali e non è riuscito a migliorarsi. Con il suo tempo del mattino, lo spagnolo ha comunque concluso la prima giornata di prove al quinto posto della classifica combinata dei tempi. La migliore BMW è stata ancora una volta quella di Garrett Gerloff di Bonovo, con un ritardo di 0,8 secondi, al sesto posto.

La Yamaha non si è fatta notare nella seconda sessione di prove, anche la testa di serie Toprak Razgatlioglu ha accusato un ritardo di oltre 1,1 secondi e si è piazzata al settimo posto.

Per Dominique Aegerter (Yamaha) Aragón non è il terreno migliore, ma lo svizzero ha concluso il venerdì all'ottavo posto, davanti al pilota ufficiale Andrea Locatelli (10°). Philipp Öttl (Ducati) ha ottenuto l'undicesimo tempo.

Il sostituto di Lowes, Florian Marino (Kawasaki), ha fatto un buon lavoro e si è piazzato al 16° posto, con un ritardo di 1,7 secondi.