Aragão, FP2: Três Ducati à frente da Kawasaki, Honda e BMW

O primeiro dia de treinos para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Aragão foi dominado pela Ducati. Atrás de três Panigale V4Rs seguem-se uma Kawasaki, uma Honda e uma BMW cada. A melhor Yamaha ficou apenas em 7º lugar.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Na primeira sessão de treinos livres, Jonathan Rea estabeleceu o melhor tempo com a sua Kawasaki ZX-10RR em 1:50.309 minutos, apenas ligeiramente mais lento foi o ás da Honda Iker Lecuona. O tempo em Aragão no início da FP2 estava ótimo, com 25 graus e sol. Já nos primeiros cinco minutos, Danilo Petrucci (Ducati) bateu o tempo de Rea da manhã em 1:50.064 minutos, 2⁄3 do pelotão já tinha estabelecido os tempos mais rápidos pessoalmente.

Algumas voltas depois, Rea queimou o primeiro tempo abaixo de 1:50 min no asfalto em 1:49.970 min. Para comparação: O recorde de volta foi estabelecido por Toprak Razgatlioglu (Yamaha) em 2022 na corrida Superpole em 1:49.375 min. O turco também detém o recorde da pole com 1:48.267 min.

Tito Rabat teve uma queda inócua no primeiro quarto de hora, enquanto o seu compatriota e colega piloto da Kawasaki Isaac Vinales (Kawasaki) ainda não tinha completado uma volta cronometrada. Rea continuou a liderar a tabela de tempos, à frente dos pilotos da Ducati Petrucci, Álvaro Bautista e Michael Rinaldi e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). A um segundo do irlandês do norte, Domi Aegerter (Yamaha) terminou em 6º.

Os pilotos de Superbike continuaram a fazer voltas e a lidar com a configuração da corrida. O maior salto foi dado pelo ás da BMW Garrett Gerloff, que terminou em quinto, 0,5 segundos atrás de Rea. Michael van der Mark (BMW) sofreu uma queda e teve que fazer uma pausa involuntária.

A dez minutos do final, apenas os pilotos da Honda Lecuona e Xavier Vierge, bem como Bradley Ray (Yamaha) e Vinales não tinham conseguido uma melhoria pessoal. Rinaldi liderou a tabela de tempos com 1:49.726 min. Rea, Bautista e Razgatlioglu efectuaram fortes voltas longas com tempos na casa dos 1:50 minutos.

A seis minutos do final, alguns pilotos tentaram um tempo rápido com um pneu novo. O primeiro foi Bautista, que estabeleceu a volta mais rápida até à data com 1'49.649". Petrucci passou à frente de Rea para dar à Ducati uma vantagem de três pilotos. Foi aí que se manteve.

Iker Lecuona sofreu uma queda na fase final e perdeu a oportunidade de melhorar. Com o seu tempo da manhã, o espanhol terminou o primeiro dia de treinos em quinto lugar na tabela de tempos combinados. O melhor BMW foi, mais uma vez, Garrett Gerloff, da Bonovo Action, com 0,8 segundos de atraso, na 6ª posição.

A Yamaha foi completamente discreta na segunda sessão de treinos livres, mesmo a figura de proa Toprak Razgatlioglu foi mais de 1,1 seg. mais lenta na sétima posição.

Para Dominique Aegerter (Yamaha) Aragón não é o melhor terreno, mas o suíço terminou a sexta-feira em oitavo lugar, à frente do piloto de fábrica Andrea Locatelli (10º). Philipp Öttl (Ducati) fez o décimo primeiro melhor tempo.

O substituto de Lowes, Florian Marino (Kawasaki), fez um trabalho sólido no 16º lugar, 1,7 segundos atrás.