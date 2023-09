Jonathan Rea (Kawasaki): "¡Ni siquiera en el rebufo!"

Jonathan Rea ha ganado nueve carreras en Aragón y ha subido al podio en 23. Aquí se subió por primera vez a la Kawasaki ZX-10RR, con la que ganó seis campeonatos del mundo seguidos entre 2015 y 2020. El piloto de Superbike más laureado de MotorLand dio innumerables vueltas durante los test y conoce todos los trucos.

Con el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos, el norirlandés demostró que es una fuerza a tener en cuenta en el trazado español.



"Empezamos con la puesta a punto del test de hace unas semanas y pude hacer tiempos sólidos y consistentes con ella de inmediato y una buena simulación de carrera por la tarde. Me siento bien con ella, aunque hay algunas áreas que mejorar. Después de dar unas cuantas vueltas con el mismo neumático, he comprendido qué cambios tenemos que hacer para el sábado", ha explicado Rea a SPEEDWEEK.com. "En la FP1 la pista no estaba en buenas condiciones y apenas tenía agarre, por la tarde estaba cerca de lo normal. Con cada vuelta mejora y se supone que el sábado el tiempo será similar. Si no llueve durante la noche, deberíamos tener buenas condiciones de pista".

Por la tarde, el piloto de Kawasaki ha caído hasta la cuarta posición en la tabla combinada de tiempos. Con Álvaro Bautista, Michael Rinaldi y Danilo Petrucci, tres pilotos de Ducati fueron más rápidos que Rea. Para las carreras, esto supone un quebradero de cabeza para el piloto de 36 años.

"Tengo que creer que puedo con ellos", reflexiona Rea.



"Hoy he sacado el máximo y he podido mantener el ritmo en el análisis. Sin embargo, estamos perdiendo mucho en el cuarto sector, pero no podemos mejorar ahí, es imposible incluso mantenerse en el rebufo. Así que tenemos que intentar mejorar aún más en nuestros sectores fuertes. Para poder mantenerme delante en la recta, tendría que salir de la curva con 0,4 segundos de ventaja".