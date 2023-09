Jonathan Rea (Kawasaki) : "Même pas dans le sillage" !

Jonathan Rea a remporté neuf courses en Aragón et est monté sur le podium dans 23 d'entre elles. Il y a piloté pour la première fois la Kawasaki ZX-10RR, avec laquelle il a remporté six championnats du monde consécutifs entre 2015 et 2020. Le pilote de Superbike le plus titré du MotorLand a effectué d'innombrables tours lors des essais et connaît toutes les ficelles du métier.

Avec le meilleur temps de la première séance d'entraînement, le Nord-Irlandais a montré qu'il fallait compter avec lui sur la piste espagnole.



"Nous sommes partis avec les réglages du test d'il y a quelques semaines et j'ai tout de suite pu réaliser des temps au tour solides et constants et une bonne simulation de course l'après-midi. Je me sens bien avec, même s'il y a quelques domaines à améliorer. Après avoir effectué quelques tours avec le même pneu, j'ai compris quelles modifications nous devions apporter pour samedi", a déclaré Rea à SPEEDWEEK.com. "En FP1, la piste n'était pas en bon état et n'avait presque pas d'adhérence, mais l'après-midi, elle était à peu près normale. La situation s'améliore au fil des tours et le temps devrait être similaire samedi. S'il ne pleut pas pendant la nuit, nous devrions avoir de bonnes conditions de piste.

L'après-midi, le pilote Kawasaki a reculé à la quatrième place de la feuille des temps combinée. Avec Álvaro Bautista, Michael Rinaldi et Danilo Petrucci, trois pilotes Ducati ont été plus rapides que Rea. Pour les courses, cela donne des maux de tête au pilote de 36 ans.

"Je dois croire que je peux me mesurer à eux", ruminait Rea.



"Aujourd'hui, j'ai fait le maximum et j'ai pu suivre dans l'analyse. Cependant, nous perdons nettement dans le quatrième secteur, mais c'est là que nous ne pouvons plus nous améliorer - il est impossible de rester ne serait-ce que dans le sillage du vent. Nous devons donc essayer de nous améliorer dans nos secteurs forts. Pour rester devant dans la ligne droite, il faudrait que je sorte du virage avec 0,4 seconde d'avance".