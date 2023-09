Jonathan Rea (Kawasaki): "Nemmeno in scia!".

Tranne che per il lungo rettilineo, la stella della Kawasaki Jonathan Rea ama il MotorLand Aragón. Per il decimo appuntamento del Campionato Mondiale Superbike 2023, il nordirlandese pensa di avere una possibilità, ma le veloci Ducati gli stanno facendo venire il mal di testa.

Jonathan Rea ha vinto nove gare ad Aragón ed è salito sul podio in 23 gare. Qui ha guidato per la prima volta la Kawasaki ZX-10RR, con la quale ha vinto sei campionati del mondo di fila tra il 2015 e il 2020. Il pilota di Superbike di maggior successo di MotorLand ha percorso innumerevoli giri durante i test e conosce tutti i trucchi del mestiere.

Con il miglior tempo nella prima sessione di prove, il nordirlandese ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare sul tracciato spagnolo.



"Abbiamo iniziato con l'assetto dei test di qualche settimana fa e sono riuscito a fare subito dei tempi sul giro solidi e costanti e una buona simulazione di gara nel pomeriggio. Mi sento bene, anche se ci sono alcune aree da migliorare. Dopo aver fatto alcuni giri con lo stesso pneumatico, ho capito quali modifiche dobbiamo apportare per sabato", ha dichiarato Rea a SPEEDWEEK.com. "Nelle FP1 la pista non era in buone condizioni e non aveva quasi nessuna aderenza, mentre nel pomeriggio era quasi normale. Ogni giro migliora e sabato il tempo dovrebbe essere simile. Se non piove durante la notte, dovremmo avere buone condizioni di pista".

Nel pomeriggio, il pilota della Kawasaki è sceso al quarto posto nella classifica combinata dei tempi. Con Álvaro Bautista, Michael Rinaldi e Danilo Petrucci, tre piloti Ducati sono stati più veloci di Rea. Per le gare, questo provoca al 36enne un mal di testa.

"Devo credere di poterli affrontare", ha detto Rea.



"Oggi ho ottenuto il massimo e sono riuscito a tenere il passo nelle analisi. Tuttavia, stiamo perdendo molto nel quarto settore, ma non possiamo migliorare: è impossibile anche solo rimanere in scia. Dobbiamo quindi cercare di migliorare ancora di più nei nostri settori forti. Per poter stare davanti sul rettilineo, dovrei uscire dalla curva con 0,4 secondi di vantaggio".